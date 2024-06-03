Yükselen bilet fiyatları hava yollarının kârını artırdı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) verilerine göre hava yolu ulaşımında yolcu sayısı ve cironun yükselmesi sayesinde bu yıl içinde toplam kârın artarak rekor kırması bekleniyor.

IATA, 2023 yılındaki yüksek bilet fiyatlarının hava yollarının koronavirüs pandemisi öncesindeki kâr düzeyine ulaşmasına katkı sağladığını kaydetti.

IATA'nın bugün Dubai'de düzenlenen genel kurul toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı içinde yaklaşık 4,96 milyar yolcu ile havayolu şirketlerinin yaklaşık bir trilyon dolar gelir sağlayacağı tahmin ediliyor. Açıklamada, toplam gelir ve giderlerin rekor düzeyde artmasının beklendiğine de dikkat çekildi. Buna göre, 2024 yılında toplam gelirin bir önceki yıla göre yüzde 9,7 artarak 996 milyar dolar, toplam giderlerin ise yüzde 9,7 artarak 936 milyar dolar olması bekleniyor.

Bu veriler temelinde IATA, bu yıl içinde havayollarının toplam kârının 30,5 milyar dolara yükseleceği tahminini dile getirdi. Bunun Aralık ayı tahminlerinden yaklaşık 5 milyar dolar fazla olduğu kaydedildi.

IATA'nın açıklamasında, geçen yıl ise havayollarının tahmini kazancının 27,4 milyar dolar olduğu belirtildi. Bu rakam, pandemi öncesindeki 2019 yılında elde edilen toplam kârdan yaklaşık bir milyar dolar fazla.

Açıklamada en yüksek kârı sağlayan havayolu şirketlerinin Kuzey Amerika'da olduğu ifade edildi. IATA'nın tahminlerine göre, 2024 yılındaki Kuzey Amerika'daki havayollarının sağlayacağı toplam kazancın 14,8 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Bu, geçen yılın rakamları ile neredeyse aynı. İkinci sırada yer alan Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin kârının ise bu yıl içinde 8,6 milyar dolardan 9 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

Havayolu şirketlerinin malzeme, yakıt ve personel giderlerinde artan maliyetlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken IATA Genel Direktörü Willie Walsch, pandemi nedeniyle kaydedilen zarar dikkate alındığında beklenen kârın önemli bir aşama olduğunu ifade etti.

IATA'ya dünyadaki hava yolu ulaşımının yüzde 83'ünü oluşturan yaklaşık 320 hava yolu şirketi üye.

Reuters, AFP, dpa/JD, TY

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