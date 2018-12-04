 Yüksekdağ′a verilen 1,5 yıllık hapis cezası onandı | TÜRKİYE | DW | 20.12.2018

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TÜRKİYE

Yüksekdağ'a verilen 1,5 yıllık hapis cezası onandı

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’a Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamalar nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçundan verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası, bir üst mahkeme tarafından onandı.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 2015 yılında Deutsche Welle'ye verdiği röportajdaki ifadeleri nedeniyle verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi'nce onandı.

Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Haziran 2017'de Yüksekdağ'ın "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. Yüksekdağ'ın avukatları, müvekkilerinin, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutulduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile değil, bizzat katılarak kendini savunmak istediğini ancak bu talebinin reddedildiğini açıklamıştı.

Kasım 2016'da hakkında yürütülen başka bir terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Van eski milletvekili Yüksekdağ, iki yılı aşkın süredir Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuluyor. Yüksekdağ'ın milletvekilliği Şubat 2017'de düşürülmüştü.

Yüksekdağ ne demişti?

Yüksekdağ, Ağustos 2015'te Almanya'nın Köln kentinde Türkiye'nin Kuzey Irak'a düzenlediği hava operasyonlarının protesto edildiği bir yürüyüşe katıldıktan sonra Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, "Kürt kökenli politikacılar tarafından kurulan HDP’nin PKK ile bağı olduğu söyleniyor. Buna ne dersiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Bizim HDP olarak PKK ile bağımız yok. Bunu ispat etmek zorunda olmak, bize göre çok saçma. Biz parlamento seçimlerinde yüzde 13 oy aldık. İki aylık seçim kampanya sürecinde 7 HDP’li öldürüldü. Şu ana kadar failler yargı önüne çıkartılamadı. Öldürülen kişiler ellerine silah alarak PKK ile birlikte savaşmış kişiler değildi. PKK bir halk özgürlük hareketidir. Aynı zamanda demokrasi ve eşitlik mücadelesi veren bir örgüttür. Bizler PKK’nin bu hedeflere ulaşma konusunda başvurduğu yöntemleri onaylamıyoruz. Ancak şunu kabul etmeliyiz ki uyguladığı program terör değildir."

DW/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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