 Yüksek Seçim Kurulu AKP ve CHP′nin başvurularını kabul etti | TÜRKİYE | DW | 23.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Yüksek Seçim Kurulu AKP ve CHP'nin başvurularını kabul etti

YSK, yenilenen İBB seçiminde yanlış mühür basılan veya mühürsüz zarflardaki oyların geçerli sayılması yönünde AKP ve CHP’nin başvurularını kabul etti. Karara göre, bu zarflardaki oylar da geçerli olacak.

Türkei Wahlen in Istanbul (picture-alliance/AA/O. Coban)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yanlış mühür basılan veya mühürsüz zarflardaki oyların da geçerli sayılması yönünde AKP ve CHP'nin yaptığı başvuruyu kabul etti. YSK'nın kararına göre, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde yanlış mühür basılan veya mühürsüz olan veya ikiden fazla mühür bulunan zarflardaki oylar da geçerli sayılacak.

AKP ve CHP, yenilenen İBB Başkanlığı seçiminde bazı zarflarda mühür konusunda hata olduğunu tespit ederek YSK'ya başvurdu.

Önerdiğimiz linkler

31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından bugün İstanbullular yine sandık başında. Oy verme işlemleri saat 08.00'de başladı. (23.06.2019)

DW Türkçe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın seçim vaatlerini mercek altına aldı. (22.06.2019)

AKP'nin YSK'daki temsilcisi Recep Özel ve CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu sundukları başvuru dilekçelerinde mühür karışıklığı yaratan durumlara dikkat çekti.

Dilekçelerde, bazı zarflarda milletvekili genel seçiminde kullanılan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy zarfının üzerinde ilçe seçim kurulunun mührünün olmadığı, bazı ilçelerde oy zarflarının üzerinde başka ilçe seçim kurulu mührünün olduğu, bazı zarflar mühürlenirken mürekebbin bir diğer zarfa bulaşması nedeniyle zarfların üzerine ikiden fazla mühür olduğu gibi durumlar tespit edildiği belirtildi.

İki dilekçede de, "bunların hiçbirinin seçmenin iradesini sakatlayan durum” olmadığı belirtilerek, "Bu durumda bulunan zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerekmektedir” ifadesi kullanıldı.

AKP ve CHP'nin başvurularını yaklaşık iki saat süren toplantıda değerlendiren YSK, başvuruların kabul edilmesine ve söz konusu zarflardaki oyların geçerli sayılmasına hükmetti.

DW,DHA/JD,BÜ

 © Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Kommunalwahlen in der Türkei | Ekrem Imamoglu

+++Canlı Anlatım- İstanbul İmamoğlu'nu seçti 23.06.2019

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı İmamoğlu kazandı. Muhalefet liderleri art arda açıklamalar yapıyor.

Türkei Wahlen in Istanbul

Gözlemciler: Seçim usulüne uygun gerçekleşti 23.06.2019

İstanbul'da sandıklar kapandı, oy verme işlemi sona erdi. Seçimleri gözlemlemek üzere İstanbul’da bulunan yabancı gözlemciler, seçim sürecinin usule uygun bir biçimde gerçekleştiğini söyledi.

Bildkombo Binali Yildirim und Ekrem Imamoglu Türkei Wahlen

İstanbul seçimi: Adayların vaatleri neler? 22.06.2019

DW Türkçe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın seçim vaatlerini mercek altına aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İstanbul yeniden sandık başında

31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından bugün İstanbullular yine sandık başında. Oy verme işlemleri saat 08.00'de başladı.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  