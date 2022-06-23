Yüksek Mahkeme: Silah taşımak her vatandaşın hakkı

ABD'de Yüksek Mahkeme, silah kanununu sertleştiren yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu. Mahkeme, "Meşru müdafaa için silah taşımak her Amerikan vatandaşının hakkıdır" dedi. Karar yoğun tepkilere yol açtı.

ABD'de 19 çocuk ve iki öğretmenin ölümüne yol açan son okul katliamının üzerinden bir ay geçerken Yüksek Mahkeme'nin verdiği karar tartışmalara yol açtı.

Yüksek Mahkeme, New York eyaletinde silah kanununun sertleştirilmesini üçe karşı altı yargıcın oyuyla reddetti. Mahkeme, kamuya açık alanlarda kendini koruma amaçlı olarak silah taşımanın her Amerikan vatandaşının "hakkı" olduğuna hükmetti.

New York eyaletinde yürürlüğe sokulan düzenleme, silah ruhsatı alabilmek için özel bir meşru müdafaa ihtiyacının bulunduğunun kanıtlanmasını gerektiriyordu. Yüksek Mahkeme, düzenlemenin anayasanın ek iki maddesine aykırı olduğuna hükmetti. New York dışında Kaliforniya gibi başka eyaletlerde de benzer yasal düzenlemeler yürürlüğe sokulmuştu.

Biden'dan "büyük hayal kırıklığı" açıklaması

Eyaletteki yasal düzenlemeyi yargıya taşıyan ABD'nin etkili silah lobisi NRA zafer kutlaması yaparken Başkan Joe Biden, Yüksek Mahkeme kararından "büyük hayal kırıklığı" duyduğunu açıkladı. Biden seçim kampanyaları sırasında piyade tüfeklerinin özel kişilere satışını tamamen yasaklama taahhüdünde bulunmuştu.

Biden,"Bu karar hem sağlıklı insan aklına hem de anayasaya tezat teşkil etmektedir ve bizi derinden endişelendirmesi gerekir" dedi. Biden'ın halefi Donald Trump'ın gerçekleştirdiği üç yargıç atamasıyla Yüksek Mahkeme'de güç dengesi 6'ya 3 olmak üzere Cumhuriyetçilerden yana değişmişti.

Silah karşıtları Yüksek Mahkeme önünde protesto gösterisi düzenledi. Fotoğraf: Getty Images/AFP/S. Loeb

New York Valisi: Kara bir gün

New York eyaletinin Demokrat partili Valisi Kathy Hochul da mahkeme kararının "kesinlikle şoke edici" olduğunu ve "makul kısıtlamalar yapma hakkını eyaletlerin elinden aldığını" belirterek "Bugün kara bir gün" tepkisini gösterdi.

New York eyaleti, kısa süre önce bir süpermarkette on kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı sonrasında 1913'te yürürlüğe giren silah kanununda yeniden değişikliklere gitmişti.

Silah lobisinden zafer açıklaması

ABD'de nüfuzlu ve tartışmalı silah lobisi Ulusal Silah Birliği (NRA), Yüksek Mahkeme kararının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bugünkü karar Amerika'nın dört bir yanındaki iyi erkekler ve iyi kadınlar için dönüm noktası niteliğinde büyük bir kazanım ve NRA öncülüğünde on yıllardır süregelen mücadelenin sonucudur. Meşru müdafaa hakkı, ailenizi ve sevdiklerinizi koruma hakkı kapınızın önünde sona ermemelidir" ifadesini kullandı.

NRA, Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen, 19 çocuk ve iki öğretmenin ölümüne yol açan silahlı saldırı sonrası yıllık toplantısını ertelemeyerek katliamdan sadece üç gün sonra toplandığı için yoğun eleştirilere neden olmuştu.

ABD'de son yirmi yılda, çoğu piyade tüfeği ve tabanca olmak üzere 200 milyonu aşkın ateşli silah piyasaya sürüldü. Ülkede cinayet, toplu saldırı ve intiharların sayısı yıllardır artış gösteriyor. Sadece 2020 yılında ateşli silahlar 45 bin 222 Amerikan vatandaşının ölümüne neden oldu.

AFP/BK,TY