YÖK: İkinci öğretimler kapandı, kontenjanlar azaltıldı

​Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki tüm ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Özvar hedeflerinin eğitim programlarının kalitesini artırmak olduğunu söyledi.

259. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nda konuşan YÖK Başkanı, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur" dedi.

Özvar, vakıf üniversitelerinde ise ikinci öğretim programlarının istihdama duyarlı programlara dönüştürülmesine çalışılacağını kaydetti.

YÖK ayrıca "ikinci üniversite" uygulamasında da bir dizi kısıtlamaya gitti. Buna göre; Çocuk Gelişimi, Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili Edebiyatı açık öğretim programlarına ikinci üniversite kapsamında sadece 35 yaş üstündeki öğrenciler kayıt yaptırabilecek.

Bazı bölümlerin kontenjanı düşürüldü

Özvar, "Başta öğretmenlik mesleği olmak üzere ülkemizin istihdam dengesini yakından gözeterek bu kararları alıyoruz. Nitekim, farklı ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencimizin öğretmenliğe geçiş fırsatı yakalamak adına 35 yaş sınırı getirdiğimiz programlara 'ikinci üniversite' kapsamında yoğun bir şekilde yöneldikleri görülmektedir. Aldığımız karar bu durumu kontrol altına almayı ve sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır" dedi.

Özvar; mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlardaki eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla piyasa beklentilerinin üzerinde mezuniyete yol açan kontenjanların azaltıldığını da kaydetti.

DW / MUK,HT

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