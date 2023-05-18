YÖK bahar dönemi sınavlarını Haziran'a erteledi

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verildi.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde bahar dönemi final sınavları ile ilgili dün toplantı yaptı. Toplantıda sınavların, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi göz önüne alınarak öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına 1 Haziran'dan sonra yapılması kararlaştırıldı.

Üniversitelere iletilen kararda, şöyle denildi:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden önce başlatılmaması hususu, 17 Mayıs 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2022-2023 akademik yılı dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada üniversitelerin yüz yüze eğitim verilen programlardaki sınavlarının yüz yüze, çevrim içi programlardaki sınavların da çevrim içi yapılması yönündeki kararlarının YÖK tarafından desteklendiği belirtildi.

CHP ve İYİ Parti erteleme talep etmişti

Öte yandan CHP Ar-Ge Bilim Platformu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için YÖK'e 26-31 Mayıs tarihleri arasında üniversitelerde fiziki ya da online sınav yapılmaması çağrısında bulunmuştu.

Seçim öncesinde, ertesi gününde ve takip eden günlerde üniversitelerde fiziki ya da online sınav yapılmaması gerektiğini belirten Açıkel, konuyla ilgili şu yazılı açıklamayı yapmıştı:

"28 Mayıs 2023 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri, üniversitelerde bahar dönemi final sınavları takviminin tam ortasında yapılacak. Yüzbinlerce üniversite öğrencisi gencimiz, ikametlerinin bulunduğu illere gidecekler. Saray iktidarının sebep olduğu mevcut ekonomik yıkım koşullarında, gençlerimiz ve aileleri zaten ulaşım masraflarını karşılamakta zorlanıyor. Bunun üstüne bir de seçim öncesi ve ertesi günlerinde yapılacak olan final sınavları da zaman organizasyonu stresine neden olmaktadır. YÖK’ün bir genelge ile final sınavlarını ertelemesi ve gençlerimizi sıkıntıdan kurtarması gerekmektedir."

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimde üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmeleri için YÖK ile üniversite yönetimlerine sınavların ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

DHA/TY,EC

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