YÖK Başkanlığı'na Erol Özvar atandı

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karar bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararda "Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçilmiştir" denildi.

YÖK Başkanlığı görevi sona eren Prof. Dr. Yekta Saraç Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı.

1966 yılında İstanbul'da doğan Erol Özvar iktisat ve iktisat tarihi profesörü. Marmara Üniversitesi iktisat bölümünde lisans, iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yapan Özvar, Osmanlı Devleti'ne özgü ekonomik ve mali kurumlardaki değişimlerle ilgili bilimsel çalışmalara sahip.

DW / EC, DBN

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