WSJ: Trump Musk'ı danışman yapmayı düşünüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olan eski Başkan Donald Trump'ın milyarder iş insanı Elon Musk ile son dönemde yoğun görüşmeler yaptığı ve bu görüşmelerde seçilmesi halinde Trump'ın Musk'ı danışman olarak atamasının gündeme geldiği iddia edildi.

ABD'de yayımlanan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Musk'ın danışman olacağı kesinleşmediği gibi, görev tanımında da henüz somut çerçeve çizilmedi. Habere göre görüşmelerde, elektrikli otomobil şirketi Tesla, uydu operatörü SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Musk'ın ekonomi politikaları ile ABD'nin sınır güvenliğine katkısının ele alındığı belirtildi. Musk, gazetenin konuyla ilgili görüş talebine cevap vermezken, Trump'ın bir sözcüsünün, eski Başkan'ın yeniden seçilmesi halinde danışman tercihinin sadece onun takdir yetkisinde olduğuna işaret ettiği belirtildi.

WSJ ayrıca, Musk'ın, güçlü ABD şirketlerini Demokratların adayı Başkan Joe Biden'i desteklememeleri yönünde tesir etmeyi amaçlayan bir kampanya konusunda da Trump'ı bilgilendirdiğini yazdı.

Musk dünyanın en etkili milyarderlerinden

Haberde, dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk'ın Trump ile Mart ayında Florida'da yaptığı görüşme sonrasında ne Trump'ın ne de ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın seçim kampanyasına bağış yapacağını söylediği belirtildi. WSJ, Musk'a göre meselenin seçimlere nasıl tesir edebileceği ve etkili insanları harekete geçirerek Başkan Biden'in zaferinin engellenmesi olduğunu iddia etti. Son yıllarda Musk'ın Cumhuriyetçiler ile daha da yakınlaştığı, son dönemde de göç, elektrikli araçlar ve gümrük vergileri politikaları gibi konularda Başkan Biden'ı eleştirdiği dikkati çekiyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak yeniden Beyaz Saray'a girmek için yarışan, ancak son dönemde hakkında açılan davalarla uğraşan Donald Trump anketlerde, Kasım ayında düzenlenecek seçimlerde şansı en yüksek aday olarak gözüküyor.

Reuters /ETO,JD

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