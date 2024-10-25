WSJ: Rusya Husilere yardım ediyor

WSJ, Gazze savaşının başından beri Kızıldeniz'de ticaret gemilerini hedef alan Husilere saldırılar için gerekli uydu verisini Rusya'nın sağladığını öne sürdü.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Rusya'nın Yemenli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına yardım ettiğini iddia etti.

Gazetenin "konuya yakın bir kaynak" ile ismi açıklanmayan "iki Avrupalı savunma yetkilisine" dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Husilere uydu verisi sağladığı belirtildi. Gemilerin gerçek zamanlı pozisyonlarının belirlenmesinde kullanılan uydu verisinin Yemen'e İranlı arabulucular vasıtasıyla iletildiği de öne sürüldü.

Haberde söz konusu uydu verisinin niteliği, Rusya ve Husiler arasındaki işbirliğinin süresi ve İran'ın rolüne dair başka ayrıntı ise yer almadı.

İran destekli Husiler, 7 Ekim'den sonra Gazze'yle dayanışma için İsrail'e mal taşıdıkları gerekçesiyle Kızıldeniz'e giren ticaret gemilerini hedef almaya başlamıştı.

Füze ve insansız hava araçları kullanılarak geçen bir yılda yapılan 100'den fazla saldırıda dört denizci öldü, iki gemi battı. Ayrıca geçen Kasım'dan beri bir gemi ve mürettebatı Yemen'de rehin tutuluyor.

Rusya'ya ait veya Rusya'dan yola çıkmış gemiler de Husi saldırılarına hedef oldu.

Saldırılar kritik ticaret rotasında trafiğin önemli oranda düşmesine yol açarken, yanıt olarak ABD ve İngiltere bölgeye donanma unsurları sevk etti ve Yemen'de Husi hedeflerine düzenli hava saldırıları başlattı.

AFP / MUK,EC

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