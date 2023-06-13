  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Türkiye ekonomisi
PolitikaAlmanya

WSJ: CIA, Kiev'i Kuzey Akım'a saldırmaması için uyardı

2 saat önce

Ukrayna'nın Kuzey Akım'a sabotaj hazırlığı istihbaratını edinen CIA'in Kiev'i saldırıdan önce uyardığı iddia edildi.

https://p.dw.com/p/4SX9c
Fotoğraf: picture-alliance/AP Photo/D. Goldman

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Kuzey Akım boru hattına Eylül 2022'de yapılan saldırı öncesinde, Ukrayna'nın bu yönde hazırlık yaptığı bilgisini edindi ve bundan kaçınılması için Kiev'i uyardı.

Haberde yer alan bilgilere göre CIA, sabotaj hazırlığı bilgisini Hollanda askeri istihbaratından edindi. Buna göre Ukraynalı bir ekip, Kuzey Akım boru hatlarına dalgıç ekibiyle patlayıcı yerleştirmek için Baltık kıyı şeridinde bir yat kiralama arayışındaydı.

Ostsee l Nord Stream Sabotage l Erdgas strömt aus der Pipeline
Kuzey Akım’a saldırı sonrasında meydana gelen doğal gaz sızıntısı.Fotoğraf: Handout/Airbus DS 2022/AFP

Gazeteye bilgi veren yetkililer, CIA'in bu bilgiyi ciddiye aldığını, ancak Ukrayna'nın bu saldırı için gerekli yetkinliğe sahip olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu anlattı.

CIA'in geçen yılın Haziran ayında Kiev'i bu tür bir saldırıdan kaçınması için uyardığı belirtildi.

Haftalar sonra, 26 Eylül'de ise Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hattına saldırı düzenlendi.

Ancak Ukrayna saldırı ile ilgisi olduğu iddialarını reddetti.

DW/ DA, TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Schengen vizeleri dijital oluyor

Politika22 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Symbolbild Gewalt gegen Frauen

Anket: Erkeklerin üçte biri kadına şiddeti normal buluyor

Anket: Erkeklerin üçte biri kadına şiddeti normal buluyor

Toplum5 saat önce
CHP'nin seçim kampanyasında kullandığı bir araç.

CHP'de "değişim" ne kadar mümkün?

CHP'de "değişim" ne kadar mümkün?

Politika10 saat önce

Çin'in kuantum başarısı: Made in Heidelberg

Çin'in kuantum başarısı: Made in Heidelberg

Bilim15 saat önce
Seçimlerden sonra gözler asgari ücret konusunda verilen vaatlerin yerine getirilip getirilmeyeceğine çevrildi.

Asgari ücret açlık sınırını geçecek mi?

Asgari ücret açlık sınırını geçecek mi?

Toplum15 saat önce
Alaattin İlyas Saral'ın Belçika'da yakalandıktan somnra Türkiye'ye iadeyi talep ettiği bildiriliyor. Gelmesinin İçişleri Bakanlığı'ndaki görev değişimi sonrasına gelmesi dikkat çekti.

Of’tan İstanbul’a uzanan bir örgüt: Sarallar

Of’tan İstanbul’a uzanan bir örgüt: Sarallar

Politika12 Haziran 2023
Italien Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi: İtalya'nın "şövalyesine" veda

Silvio Berlusconi: İtalya'nın "şövalyesine" veda

Politika12 Haziran 2023
Ana sayfaya dön