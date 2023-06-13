WSJ: CIA, Kiev'i Kuzey Akım'a saldırmaması için uyardı

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Kuzey Akım boru hattına Eylül 2022'de yapılan saldırı öncesinde, Ukrayna'nın bu yönde hazırlık yaptığı bilgisini edindi ve bundan kaçınılması için Kiev'i uyardı.

Haberde yer alan bilgilere göre CIA, sabotaj hazırlığı bilgisini Hollanda askeri istihbaratından edindi. Buna göre Ukraynalı bir ekip, Kuzey Akım boru hatlarına dalgıç ekibiyle patlayıcı yerleştirmek için Baltık kıyı şeridinde bir yat kiralama arayışındaydı.

Kuzey Akım’a saldırı sonrasında meydana gelen doğal gaz sızıntısı. Fotoğraf: Handout/Airbus DS 2022/AFP

Gazeteye bilgi veren yetkililer, CIA'in bu bilgiyi ciddiye aldığını, ancak Ukrayna'nın bu saldırı için gerekli yetkinliğe sahip olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu anlattı.

CIA'in geçen yılın Haziran ayında Kiev'i bu tür bir saldırıdan kaçınması için uyardığı belirtildi.

Haftalar sonra, 26 Eylül'de ise Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hattına saldırı düzenlendi.

Ancak Ukrayna saldırı ile ilgisi olduğu iddialarını reddetti.

DW/ DA, TY

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