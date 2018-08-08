WSJ: Başka Türk liderlere yaptırımlar gelebilir

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Aralık 2016'dan beri Türkiye'de tutuklu bulunan papaz Andrew Brunson konusunda Türk ve ABD'li yetkililerin Çarşamba günü gerçekleştirdikleri görüşmenin sonuçsuz kaldığını ve Amerikan tarafının istediği güvenceleri alamadığını bildirdi.

Gazetenin Amerikan yetkililere dayandırdığı haberde, görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından iki ülke arasındaki krizin derinleştiği ve Trump yönetiminin yeni yaptırım adımları atabileceği bir aşamaya geçildiği değerlendirmesi yapıldı.

Gazeteye konuşan Amerikalı yetkililer Trump yönetiminin yeni yaptırımları yürürlüğe sokması olasılığının yükseldiğini belirterek "başka Türk liderlere yönelik yaptırımların devreye sokulması" gibi önlemlerin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın öncülük ettiği Türk heyeti, Çarşamba günü ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşmüş, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Türkiye ile görüşmelerimiz sürecek" demişti. Türk tarafındansa henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da yer aldığı heyet, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmenin ardından ABD Hazine Bakanlığında temaslarda bulunmuştu. Türk heyetinde Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan temsilcilerin de yer aldığı açıklanmıştı.

Dolar 5,40'ı geçti

ABD tarafından gelen haberler sonrası Türk Lirasının Amerikan Doları karşısında son aylarda yaşadığı hızlı değer kaybı devam etti. Washington'ın, geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e karşı getirdiği yaptırımlar sonrası 5,42 seviyesine çıkan ve sonra 5,20 civarına gerileyen dolar tekrar yükselişe geçti ve 5,43 seviyesine kadar çıktı.

ABD ve Türkiye arasında ipler, İzmir'de yargılanan Brunson'ın serbest bırakılmayarak Temmuz ayı sonunda ev hapsine alınmasının ardından daha da gerilmişti. 2016'da tutuklanan Brunson hakkında "casusluk" suçlamasıyla 20 yıl ve "örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Başka ne gibi yaptırımlar gelebilir?

ABD'nin iki Türk bakana karşı getirdiği yaptırımlar dışında Türkiye'ye karşı alma ihtimali bulunan bir dizi başka önlem de bulunuyor.

Bunların başında Ankara'nın Washington'dan satın almayı planladığı 100 adet F-35 savaş uçağının Türkiye'ye teslim edilmesine getirilecek engellemeler bulunuyor.

ABD Kongresi, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin F-35'leri tehlikeye atacağı gerekçesiyle hâlihazırda bu uçakların Türkiye'nin teslimatını durdurmayı gündemine almıştı. Brunson'ın tutukluluk halinin ev hapsine çevrilerek devamı kararı sonrası Kongre yeni bir adım atarak Türkiye'ye satılması planlanan uçakların teslimatının durdurulmasına dair tasarıyı onaylayarak Başkan Trump'ın imzasına sundu.

Bunun yanı sıra aralarında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da bulunduğu uluslararası finans kurumlarınca Türkiye'ye kredi verilmesinin engellenmesi için hazırlanan ve 19 Temmuz'da Kongre'nin üst kanadı Senato'ya sunulan tasarı onay bekliyor.

Ek olarak ABD'nin İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarının delinmesinde aldığı rol gerekçesiyle Halkbank'ın da para cezası alması gündeme gelebilir.

Bankanın bu suçlamayla yargılanan eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, New York'taki davada 32 ay hapse mahkûm edilmişti.

ABD'nin Halkbank'a vermeyi planladığı cezanın boyutunun ise papaz Brunson'ın serbest bırakılması için Washington-Ankara arasında yapıldığı öne sürülen pazarlık konularından biri olduğu iddia edilmişti.

DW/ÇÖ,BK

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