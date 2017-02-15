Wisconsin'de araç Noel kalabalığına daldı: Ölüler var

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir sürücü, Noeli kutlamak için geçit töreni yapan gruba araçla daldı. Waukesha kentinde meydana gelen olayda beş kişi hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı. Ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.

Waukesha Emniyet Müdürü Dan Thompson sürücünün kırmızı renkli SUV ile geçit töreni için konulan güvenlik bariyerlerini aştığını ve ardından aralarında çocukların da olduğu 20'den fazla kişiye çarptığını söyledi. Thompson şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şahsın hangi saiklerle hareket ettiği henüz bilinmiyor. Thompson, bariyerleri aştığı sırada araca polis tarafından ateş açıldığı bilgisini de paylaştı.

İtfaiye Müdürü Steven Howard da daha önce basına yaptığı açıklamada 11 yetişkin ve 12 çocuğun hastanelerde tedavi altına alındığını söylemişti.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektiği, farklı açılardan çekilen görüntüler medyaya yansıdı. Bir görüntüde kırmızı renkli SUV araç bariyerleri aşarken görülüyor ve bu sırada silah sesleri duyuluyor. Diğer bir görüntüde araç bayrak sallayarak yürüyen gençlerin yanından süratle geçerken görülüyor. Üçüncü bir cep telefonu kaydına ise aracın kortej halinde yürüyen gruba daldığı ve bir bölümünü ezdiği yansıyor.

Katolik okullarına giden öğrencilerin ve "Dans Eden Büyükanneler" adlı bir grubun aracın çarptığı insanlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

AFP, Reuters / EC, BK

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