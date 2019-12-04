Winfried Kretschmann

Yeşiller: Özdemir ve Peter görevi bırakıyor

Alman Yeşiller Partisi’nin eş başkanları Cem Özdemir ile Simone Peter görevden ayrılıyor. Her iki politikacı Ocak ayı sonunda yapılacak parti kongresinde bu görev için bir kez daha aday olmayacağını açıkladı.