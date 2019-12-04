Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Winfried Kretschmann, Alman siyasetçi. Yeşiller Partisi (Birlik 90/Yeşiller) üyesi. 2011 yılından beri Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin başbakanlığını yapmaktadır.
Kretschmann, Almanya'da bir eyalet hükümetine başbakanlık yapan ilk Yeşiller Partisi mensubu olmuştur. Kretschmann, partinin liberal – muhafazakâr kanadının önde gelen isimleri arasında sayılmaktadır. DW Türkçe'nin Winfried Kretschmann ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.