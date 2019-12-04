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Winfried Kretschmann

Winfried Kretschmann, Alman siyasetçi. Yeşiller Partisi (Birlik 90/Yeşiller) üyesi. 2011 yılından beri Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin başbakanlığını yapmaktadır.

Kretschmann, Almanya'da bir eyalet hükümetine başbakanlık yapan ilk Yeşiller Partisi mensubu olmuştur. Kretschmann, partinin liberal – muhafazakâr kanadının önde gelen isimleri arasında sayılmaktadır. DW Türkçe'nin Winfried Kretschmann ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - 09.10.2017, Berlin: Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter (Bündnis 90/Die Grünen), wartet auf den Beginn der Sitzung des Grünen-Bundesvorstands. Özdemir erhält am 18.08.2019 den mit 50 000 Euro dotierten Ignatz Bubis-Preis. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Kretschmann: Cem Özdemir Yeşiller'in başbakan adayı olabilir 04.12.2019

Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann Cem Özdemir’in Yeşiller partisinin gelecek seçimlerde başbakan adayı olabileceğini söyledi.
(180109) -- SEOUL, Jan. 9, 2018 () -- Ri Son-gwon (L, front), chairman of the Committee for the Peaceful Reunification of the Fatherland of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK), and South Korean Unification Minister Cho Myoung-gyon (R) arrive at a meeting room in the truce village of Panmunjom, Jan. 9, 2018. South Korea and the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) on Tuesday started high-level talks, the first in about two years, at the truce village of Panmunjom. (/South Korean Unification Ministry)(yk) |

LZ: Ümitlerin yeşermesi için henüz erken 09.01.2018

Kuzey ve Güney Kore’nin sürpriz yakınlaşması ile Yeşiller Partisi’nin eş başkanlığından ayrılacağını açıklayan Cem Özdemir’in siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmeler Alman basınında öne çıkıyor.

Simone Peter und Cem Özdemir, die Bundesvorsitzenden der Partei Bündnis 90/Die Grünen, äußern sich am 10.01.2017 bei einer Pressekonferenz zum Abschluss der Klausur des Bundesvorstands von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Yeşiller: Özdemir ve Peter görevi bırakıyor 08.01.2018

Alman Yeşiller Partisi’nin eş başkanları Cem Özdemir ile Simone Peter görevden ayrılıyor. Her iki politikacı Ocak ayı sonunda yapılacak parti kongresinde bu görev için bir kez daha aday olmayacağını açıkladı.

picture-alliance/dpa/C.Schmidt Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2016 in Baden-Württemberg, spricht am 24.02.2016 bei einer Podiumsdiskussion der Stuttgarter Nachrichten in der Liederhalle in Stuttgart (Baden-Württemberg). Foto: Christoph Schmidt/dpa

Gülen okullarının denetlenme talebine tepki 29.07.2016

Türkiye'nin Almanya‘daki Gülen kuruluşlarının denetlenmesi isteği tepkiyle karşılandı. Sosyal Demokrat Parti, OHAL uygulamaları nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye gözlemci göndermesini istiyor.
12.03.2016+++ Angela Merkel, German Chancellor and leader of the conservative Christian Democratic Union (CDU) party addresses a Baden-Wuerttemberg state election campaign rally in Haigerloch, south-western Germany March 12, 2016, ahead of Sunday's regional elections in three states where the refugee crisis is expected to dominate voters' decisions. REUTERS/Kai Pfaffenbach +++ (C) Reuters/K. Pfaffenbach

Başbakan Merkel'e ağır darbe 14.03.2016

Mülteci krizi Alman seçmeni hareketlendirdi. Seçmenin yerleşik partiler tarafından ciddiye alınmadığı hissine kapılması sağ popülist Almanya için Alternatif’e yaradı.
13.3.2016 Unbekannte haben am 13.03.2016 Scheiben des Veranstaltungsortes der Wahlparty der AfD in Berlin eingeworfen. Die Party fand in einem Hostel in Berlin Hohenschönhausen statt. Foto: picture-alliance/dpa/W. Kumm

'Almanya'nın siyasi koordinatları kaydı' 14.03.2016

Alman gazetelerinin yorum sütunlarında yer alan konuların başında pazar günü üç eyalette yapılan parlamento seçimleri geliyor. Yorumlarda sağcı popülistlerin seçimlerdeki başarısı mercek altına alınıyor.
Landtagswahl Rheinland-Pfalz: Wahlplakate der Parteien am Ufer des Rheins in Mainz Foto: Marcel Fürstenau

Yorum: Alman siyasetinde yeni tablo 14.03.2016

Almanya, üç eyelatte yapılan seçimlerin ardından yeni siyasi dengeleri tartışıyor. DW Editörü Marcel Fürstenau, Alman siyasetindeki yeni tabloyu değerlendirdi.
13.3.2016 Bildunterschrift:Frauke Petry (C), head of the right-wing populist party Alternative for Germany (AfD) party addresses supporters after state elections exit poll results are announced on tv in Berlin on March 13, 2016. Chancellor Angela Merkel's party received a drubbing at key state elections in Saxony-Anhalt, Baden Wuerttemberg and Rheinland-Pfalz on March 13, 2016 as voters punish the German leader for her liberal refugee policy, while the right-wing populist AfD make major gains as it scoops up the protest vote. / AFP / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/J. Macdougall

5 soruda Almanya'da eyalet seçimleri 13.03.2016

Almanya'da pazar günü üç eyalette yapılan seçimlerin sonuçları ne anlama geliyor? Beş soruda seçimler:
13.3.2016 Bildunterschrift:STUTTGART, GERMANY - MARCH 13: Supporters of the Alternative fuer Deutschland (Alternative for Germany, AfD), react to initial results in Baden-Wuerttemberg state elections at the AfD Election Party at Alte Reithalle Hotel Maritim on March 13, 2016 in Stuttgart, Germany. State elections taking place today in three German states: Rhineland-Palatinate, Saxony-Anhalt and Baden-Wuerttemberg, are a crucial test-case for German Chancellor and Chairwoman of the German Christian Democrats (CDU) Angela Merkel, who has come under increasing pressure over her liberal immigration policy towards migrants and refugees. The populist Alternative fuer Deutschland (Alternative for Germany, AfD), with campaign rhetoric aimed at Germans who are uneasy with so many newcomers, has solid polling numbers and will almost certainly win seats in all three state parliaments. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) Getty Images/A. Hassenstein

'Mülteci krizi pusulanın ayarını bozdu' 13.03.2016

Alman basınında, pazar günü üç eyalette yapılan parlamento seçimlerinde AfD'nin yükselişi ve Baden-Württemberg eyaletinde de Yeşiller'in tarihi başarısı öne çıkıyor.
13.3.2016 Bildunterschrift:STUTTGART, GERMANY - MARCH 13: Winfried Kretschmann, incumbent governor of Baden-Wuerttemberg and member of the German Greens Party (Buendnis 90/Die Gruenen), celebrates after the Baden-Wuerttemberg state elections on March 13, 2016 in Stuttgart, Germany. State elections taking place today in three German states: Rhineland-Palatinate, Saxony-Anhalt and Baden-Wuerttemberg, are a crucial test-case for German Chancellor and Chairwoman of the German Christian Democrats (CDU) Angela Merkel, who has come under increasing pressure over her liberal immigration policy towards migrants and refugees. The populist Alternative fuer Deutschland (Alternative for Germany, AfD), with campaign rhetoric aimed at Germans who are uneasy with so many newcomers, has solid polling numbers and will almost certainly win seats in all three state parliaments. (Photo by Thomas Niedermueller/Getty Images) Getty Images/T. Niedermueller

Baden-Württemberg'de Yeşiller'in zaferi 13.03.2016

Almanya'da yapılan eyalet seçimlerinden sürpriz sonuçlar çıktı. Baden-Württemberg eyaletinde Yeşiller, CDU'yu geride bırakarak tarihte ilk kez seçim galibiyeti elde etti.
German Chancellor Angela Merkel gives a press briefing at the end of first day (of EU Summit in Brussels, Belgium, 17 December 2015. EU leaders meet in Brussels for its year-end summit with highly controversial British demands for reforms expected to be discussed. Sanctions against Russia, Europe's migration crisis, the fight against terrorism and the crisis in Syria are also expected to round out the agenda of the two-days summit on 17 and 18 December. EPA/OLIVIER HOSLET (eingest. fab)

Merkel için mini referandum 13.03.2016

Üç eyalette yapılan parlamento seçimleri, Başbakan Angela Merkel’in sığınmacı politikası açısından bir halk oylaması niteliği taşıyor.
Ein Schülerin schreibt am 06.05.2014 in Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg) beim Deutschunterricht für Asylbewerber auf die Tafel. Zur Vorbereitung auf ihren Einsatz als Helfer bei der Landesgartenschau bekommen Flüchtlinge in Schwäbisch Gmünd Deutschuntericht. Foto: Franziska Kraufmann/dpa (zu lsw Lieber helfen als langweilen: Asylbewerber packen mit an vom 15.05.2014)

Siyaset mültecileri keşfetti 06.02.2015

Almanya'da siyaset genç mülteci ve sığınmacıları keşfetti. Çalışan nüfüsun giderek azaldığı ülkede 16-35 yaş arasındaki mülteci ve sığınmacılara oturma ve çalışma izni verilmesi gündemde.
Die Studentin Merve Gül zeigt am 07.06.2013 in Mannheim (Baden-Württemberg) einen türkischen Pass (l) und einen deutschen Reisepass. Kurz vor der Beratung des Bundesrates über den Doppelpass hat Baden-Württembergs Wirtschaftsminister dafür plädiert, Menschen mit ausländischen Wurzeln die doppelte Staatsbürgerschaft zu gewähren. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (zu dpa Minister Schmid: Wirtschaft würde von Doppelpass profitieren vom 07.06.2013)

Yeni düzenleme Türkleri memnun etmedi 10.03.2014

Almanya İçişleri Bakanı’nın yeni çifte vatandaşlık düzenlemesinde opsiyon modelinin kaldırılmasını koşullara bağlaması tepkiye neden oldu. Eyaletler ise opsiyon modelinin tamamen kaldırılması için harekete geçti.
Almanya’da ikinci kez Türk kökenli bir siyasetçi, bakanlık görevine getiriliyor.

Almanya'ya bir Türk kökenli bakan daha 03.05.2011

Almanya’da ikinci kez Türk kökenli bir siyasetçi, bakanlık görevine getiriliyor. Bilkay Öney’in, Baden-Württemberg eyaletinde Yeşiller Partisi ve Sosyal Demokrat Parti'nin kuracağı kabinede Uyum Bakanı olması bekleniyor.
Der Spitzenkandidat der Gruenen fuer die Landtagswahl in Baden-Wuerttemberg, Winfried Kretschmann, gestikuliert am Sonntag (27.03.11) in Stuttgart bei der Wahlparty der Gruenen nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen. In Baden-Wuerttemberg zeichnet sich ein historischer Regierungswechsel ab. Voraussichtlich muss die CDU nach knapp 58 Jahren die Macht abgeben. Erste Hochrechnungen von ARD und ZDF ergaben am Sonntagabend kurz nach der Landtagswahl eine Mehrheit fuer ein rot-gruenes Buendnis. Offen war zunaechst, ob die FDP an der Fuenf-Prozent-Huerde scheitern wird. (zu dapd.Text) Foto: Joerg Koch/dapd

Alman siyasetinde Yeşil sayfa 28.03.2011

Merkel liderliğindeki koalisyon hükümetine hezimet yaşatan, nükleer karşıtı Yeşiller partisi iki eyalette iktidara geliyor. Winfried Kretschmann, Almanya'nın ilk Yeşil Eyalet Başbakanı olmaya hazırlanıyor.
Die Vorsitzende von Buendnis 90/Die Gruenen, Claudia Roth (v.r.), die Geschaeftsfuehrerin der Gruenen, Steffi Lempke, sowie die Fraktionsvorsitzenden der Gruenen im Bundestag, Renate Kuenast und Juergen Trittin, halten am Sonntag (27.03.11) in der Bundesgeschaeftsstelle der Gruenen in Berlin bei einer Wahlparty zu den Landtagswahlen in Baden-Wuerttemberg und Rheinland Pfalz ein Plakat mit der Aufschrift Zukunft gewinnt!. In Baden-Wuerttemberg deutet sich nach Hochrechnungen von ARD und ZDF ein Regierungswechsel an. Zwar bleibt die CDU nach der Landtagswahl vom Sonntag bei deutlichen Verlusten staerkste Kraft. Gruene und SPD koennen aber auf eine Mehrheit hoffen. (zu dapd-Text) Foto: Berthold Stadler/dapd

Yeşillerin önlenemeyen yükselişi 28.03.2011

Almanya'da iki eyalette yapılan seçimlerde Berlin'deki koalisyon hükümetini oluşturan partiler ağır bir hezimete uğradı. Seçimlerde en büyük başarıyı ise nükleer enerji karşıtı seçim kampanyasıyla Yeşiller elde etti.