 Wilders’ten Muhammed Peygamber karikatürü yarışması | AVRUPA | DW | 29.12.2019

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AVRUPA

Wilders’ten Muhammed Peygamber karikatürü yarışması

Hollandalı İslam karşıtı sağ popülist politikacı Geert Wilders, geçen sene iptal ettiği Muhammed Peygamber temalı karikatür yarışmasını yeniden düzenledi. Wilders kazanan karikatürü Twitter üzerinden paylaştı.

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Hollandalı sağ popülist politikacı Geert Wilders geçen sene iptal ettiği Muhammed Peygamber temalı karikatür yarışmasını bu sene sürpriz şekilde yeniden düzenledi. Wilders sadece birkaç saat süren yarışmayı kazanan karikatürü Pazar günü Twitter üzerinden paylaştı.

Öfkeli bakışlara sahip sakallı bir adamın resmedildiği karikatürün üzerinde “Karikatür yarışmasının galibi: MUHAMMED” ifadesi yer alıyor.

Geert Wilders Cumartesi akşamı, 2018’de iptal ettiği karikatür yarışmasının yapılacağını duyurmuştu. Wilders buna gerekçe olarak ise Pakistan hükümetinin radikal İslamcı Hadim Rizvi’yi gözaltına almayı reddetmesini gösterdi. Rizvi, Wilders’i başını kesmekle tehdit etmişti.

Wilders, Hollanda’nın resmi yayın organı NOS’e verdiği demeçte, Rivzi’nin Wilders’in öldürülmesi için iki fetva yayınladığını ve bunun cezalandırılmadığını, Hollanda’nın da Pakistan’a bu konuda baskı uygulamadığını belirtti. Wilders karikatür yarışmasını bu konuya dikkat çekmek için yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Geert Wilders geçen yıl yarışmayı “İslamcı şiddet için gerekçe olarak kullanılmasını” istemediğini belirterek iptal etmişti. Karikatür yarşıması özellikle Pakistan’da ağır protestolara neden olmuştu.

Hollanda’da geçen Kasım ayında 27 yaşındaki bir Pakistan vatandaşı Wilders’i öldürmeyi planladığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

dpa/BW,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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