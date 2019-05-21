 Wikipedia Türkiye′nin erişim engelini AİHM′e taşıyor | TÜRKİYE | DW | 24.05.2019

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TÜRKİYE

Wikipedia Türkiye'nin erişim engelini AİHM'e taşıyor

Wikipedia Türkiye’de iki yıl önce getirilen erişim engelinin kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.

Symbolbild - EU-Türkei Wikipedia (picture-alliance/AP Photo/E. Risberg)

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia, yayınlarına iki yıl önce Türkiye’de getirilen erişim engeline karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.

Wikipedia'ya erişim Türk hükümetinin rahatsız olduğu iki içerik nedeniyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti. Türk tarafı Wikipedia’dan söz konusu iki içeriğin kaldırılmasını istemiş, bu gerçekleşmeyince de sitenin tamamına erişim engellenmişti.

İnternet ansiklopedisi Wikipedia gibi çeşitli projeleri bünyesinde bulunduran Wikimedia Vakfı yöneticisi Katherine Maher, kararı telekonferansla gazetecilere "Wikimedia Vakfı Türkiye'ye karşı AİHM'de dava açtı” diye duyurdu. Maher "bu kararın kolay alınmadığını" söyledi.

"Türkiye'de iç hukuk yolları denendi"

Wikimedia Vakfı açıklamasında AİHM başvurusunun, erişim engelinin kaldırılması için iç hukuk yollarının denenmesi sonrasında yapıldığına dikkat çekildi. Açıklamada yerel mahkemelerin engelin kaldırılması için yapılan itirazları reddettiği, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruya ise iki yıldır hâlâ yanıt alınamadığı kaydedildi.

İfade özgürlüğünü ihlal suçlaması

Wikimedia Vakfı başvurusunda erişim engelinin, Avrupa Sözleşmesi'nin 10. Maddesi kapsamında garanti altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

Yasağa gerekçe olan içeriklerde Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşı başlatan taraflardan biri olduğu ve terör örgütlerini desteklediği iddia ediliyor.

Wikimedia Vakfı hukuk direktörü Stephen LaPorte, Türk hükümetinin "bu sayfaların hangi kısmının iddia edildiği gibi yasadışı olduğu konusunda herhangi bir resmi açıklama yapmadığını" kaydetti.

Katherine Maher, "biz konu edilen içeriğin yasal olarak koruma altında bulunan özgür ifade olduğuna inanıyoruz” diyerek Vakfın Türkiye'nin talebini bu nedenle kabul etmediğini söyledi.

Wikimedia Almanya'dan yönetici Abraham Taherivand ise "Özgür bilgi, erişim varsa yaşar. Engel herkese zarar verir" diye konuştu. Wikimedia Almanya İletişim Sorumlusu Maiken Hagemesiter de "Sonuçta bizim derdimiz bilgiye erişim" diyerek buna ek olarak Türkiye'de bulunan kullanıcıların da içerik giremediğini ve bunun sonucunda platformda Türkiye'den perspektif ve tartışmaların eksik kaldığını ifade etti.

AFP, dpa/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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Bakan'dan Wikipedia açıklaması

Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia'ya erişim engelinin kaldırılması için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, şirketi Türkiye'de temsilcilik açmaya ve vergi ödemeye çağırdı. (11.05.2017)  

Wikipedia'ya engele devam

Ankara’daki mahkeme, Wikipedia’nın Türkiye’de erişiminin engellenmesine karşı yapılan itirazı reddetti. Mahkeme, siteyle ilgili itiraz kararında ifade özgürlüğünün gerektiğinde kısıtlanabileceğini belirtti. (05.05.2017)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Wikipedia: Türkiye'de yasak ama dünya takipte  

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