WikiLeaks'in kurucusu Assange gözaltına alındı

İngiliz polisi WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın bugün gözaltına alındığını açıkladı. Polisin Assange'ı gözaltına alması öncesinde Ekvador hükümetinin Assange'a tanıdığı diplomatik sığınma hakkını geri aldığı belirtildi. Bunun üzerine İngiliz polisinin büyükelçilik binasına girmesine izin verildiği kaydedildi. WikiLeaks Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Assange'a verilen sığınmacı hakkının geri alınmasını "yasadışı" ve "uluslararası hukukun ihlali" diye nitelendirdi.

Avustralyalı Assange 2012 yılından bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde ikamet ediyordu.

Devletlere, hükümetlere, şirketlere ve diğer kurum ve kuruluşlara ait gizli belge ve yazışmaları yayınlayan internet sitesi WikiLeaks'in kurucuları arasında yer alan Julian Assange geçen hafta yaptığı açıklamada, çok yakında tutuklanabileceğini duyurmuştu.

WikiLeaks'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ekvadorlu üst düzey bir kaynağa" dayandırılarak yapılan açıklamada, 2012’den bu yana Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde ikamet eden Assange’ın "birkaç saat ya da gün içinde" büyükelçilikten atılacağı ve ardından İngiliz polisi tarafından tutuklanacağı iddia edilmişti. Açıklamada, Ekvadorlu yetkililerle İngiliz makamları arasında bu konuda bir anlaşma yapıldığı iddia edilmişti.

Assange İsveç'te tecavüz suçlamasıyla hakkında soruşturma açılmasının ardından bu ülkeye iade edilmemek için 2012 yılının Haziran ayında Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığınmıştı. Daha sonra Assange hakkındaki bu dava kapatılmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) olası bir kovuşturmasından çekindiği için büyükelçilikte kalmaya devam etmişti.

DW, dpa, AFP / HT, SSB

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