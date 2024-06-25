WikiLeaks: Julian Assange İngiltere'den ayrıldı

WikiLeaks, kurucusu Julian Assange‘ın ABD‘li yetkililerle yaptığı, askeri sırları ifşa ettiği suçlamasını kabul ettiği bir anlaşma sonucunda serbest kaldığını bildirildi. WikiLeaks'ten yapılan açıklamada, Assange'ın İngiltere'yi terkettiği belirtildi. WikiLeaks X hesabından yaptığı paylaşımda, "Julian Assange özgür" denilerek, Assange'ın Stanstead havaalanına götürülerek uçağa bindiği görüntülerin yer aldığı 13 saniyelik bir videoyu paylaştı.

Amerikan Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'ndeki dosyalara göre, Assange ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek ve yaymak amacıyla komplo kurmak ve ifşa etmek suçunu kabul edecek. Assange'ın ABD'ye bağlı, Avustralya'nın Pasifik'teki kuzey Mariana adalarındaki bir mahkemeye orta Avrupa saatiyle 01:00'de suçunu itiraf etmesi bekleniyor. 62 ay hapis cezasına çarptırılması beklenen Assange'ın İngiltere'de hapishanede kaldığı süre göz önüne alınarak cezaevine girmesi beklenmiyor. Assange'ın böylece ülkesi Avustralya'ya dönmesinin önünde engel kalmayacak.

Assange'ın eşi Stella da X'ten yaptığı paylaşımda, "Julian özgür" ifadesini kullandı.

Assange'ın babası John Shipton da ABC radyosuna yaptığı açıklamada, oğlunun özgür kalarak Avustralya'ya gelmesini beklediğini söyleyerek, Avustralya'daki bütün destekçilere ve Başbakan Anthony Albanase'ye teşekkür etti. Avustralya Başbakanı Anthony Albanase Mayıs sonunda Assange'ın serbest bırakılmasını talep etmişti. Avustralya hükümetinden yapılan açıklamada Assange'la ilgili gelişmeden memnuniyet duyulduğu belirtilirken, bunun çok uzun süre sürdüğü ifade edildi.

9 Temmuz'da duruşması vardı

Anlaşma, İngiltere'de 9 Temmuz'da yapılacak kritik duruşma öncesinde sağlandı. İngiltere Yüksek Mahkemesi Mayıs sonunda Assange'ın ABD'ye iade kararına bir kez daha itiraz edebileceğine hükmetmişti. Assange ABD'ye iade edilmesi halinde Casusluk Yasası uyarınca 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

WikiLeaks kurucusu Julian Assange 2010 yılından beri ABD'nin gizli ulusal savunma belgelerini paylaşmakla suçlanıyordu. Söz konusu belgeler, 2007 yılında bir Amerikan Apache helikopterinin Bağdat'ta gazeteciler ve sivillerin üzerine ateş açtığını gösteren bir videonun da bulunduğu, Amerikan ordusunun Afganistan ve Irak'taki faaliyetlerini içeriyor.

52 yaşındaki Assange 2012 yılında Londra'da Elvador Büyükelçiliği konutuna sığınmış ve yedi yıl burada kalmıştı. Ekvador tarafından İngiltere polisine teslim edilen Assange tutuklanarak beş yıl kalacağı Belmarsh yüksek güvenlikli cezaevine gönderilmişti. Assange hakkında İsveç'te de tecevüz suçlamasıyla bir dava açılmış ancak bu dava yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle düşmüştü.

AFP, KNA, DW / HT,BÖ

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