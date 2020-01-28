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Wi-Fi (Wireless Fidelity), internete erişim teknolojisi. Kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazların kablosuz olarak internete bağlanmasını sağlar.
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İlk kez kablosuz iletişim teknolojisiyle okyanusun derinliklerinden canlı yayın gerçekleştirildi. İngiliz Nekton Misyonu araştırmacıları iklim değişikliğinin okyanuslar üzerindeki etkisini inceleyecek ve Hint Okyanusu'nun araştırılmamış yerlerini keşfedecek.
Küba’da internet yavaş ve pahalı. İki yıl önce Küba yönetimi, ilk kez özel hanelere dış dünyaya internetle bağlanma imkanı sundu. Başta Havana’da yaşayan akademisyen, bilim insanı ve gazeteciler bu imkana sahip. Kalanlar ise kablosuz internet bağlantısı sunulan parklara gidiyor. Küba’da ağaçlara vericilerin takıldığı 400 kadar internet parkı var.