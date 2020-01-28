Wi-Fi (Wireless Fidelity), internete erişim teknolojisi. Kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazların kablosuz olarak internete bağlanmasını sağlar.

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