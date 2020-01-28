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Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity), internete erişim teknolojisi. Kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazların kablosuz olarak internete bağlanmasını sağlar.

DW Türkçe'nin Wİ-Fi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, spricht am 19.05.2014 im Hasso-Plattner-Institut in Potsdam (Brandenburg) über Sicherheit im Internet und hebt sich dabei als Schatten vor der Projektion des visualisierten Internets ab. Foto: Ralf Hirschberger/dpa (zu dpa Elektroverband: Für Cyber-Sicherheit mehr tun - flaues China-Geschäft vom 08.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++(c) picture-alliance/dpa/R. Hirschberger

Verilerinizi koruyabiliyor musunuz? 28.01.2020

Bugün Veri Koruma Günü. Verilerinizi korumak için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Peki, ya veri ihlali durumunda ne yapacağınızı? Konuyla ilgili en önemli beş noktayı derledik.
29.03.2019, Niedersachsen, Hannover: Über dem Stand des chinesischen Telekommunikations-Konzerns Huawei auf der Hannover Messe ist das Logo des Konzerns angebracht. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

Avrupa Huawei'ye yaptırım fikrine karşı 16.05.2019

Avrupa ABD’nin Huawei ve diğer Çinli telekomünikasyon şirketlerine yönelik yaptırımlarına destek vermedi. Almanya, Fransa ve Hollanda, kablosuz veri aktarım sistemi 5G altyapı çalışmalarını Huawei ile sürdürmeye kararlı.

Okyanusun derinliklerinde ilk kablosuz canlı yayın 13.03.2019

İlk kez kablosuz iletişim teknolojisiyle okyanusun derinliklerinden canlı yayın gerçekleştirildi. İngiliz Nekton Misyonu araştırmacıları iklim değişikliğinin okyanuslar üzerindeki etkisini inceleyecek ve Hint Okyanusu'nun araştırılmamış yerlerini keşfedecek.

Kübalıların internet ızdırabı 24.10.2017

Küba’da internet yavaş ve pahalı. İki yıl önce Küba yönetimi, ilk kez özel hanelere dış dünyaya internetle bağlanma imkanı sundu. Başta Havana’da yaşayan akademisyen, bilim insanı ve gazeteciler bu imkana sahip. Kalanlar ise kablosuz internet bağlantısı sunulan parklara gidiyor. Küba’da ağaçlara vericilerin takıldığı 400 kadar internet parkı var.
ARCHIV 2012 - Ein Schild weist am 30.05.2012 den kostenlosen WLAN Spot in einer Wartehalle am Potsdamer Platz in Berlin aus. Der Münchner Stadtrat beschäftigt sich am 05.06.2013 mit einem möglichen freien WLAN in der Landeshauptschadt. - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/S. Pilick

Avrupa'da ücretsiz kablosuz internet adımı 09.10.2017

Avrupa Birliği Konseyi 2020’ye kadar Avrupa Birliği üyesi tüm ülkelerde, en az 6 bin noktada ücretsiz kablosuz internet erişimi sağlanacağını açıkladı.
Apple Inc CEO Tim Cook discusses the iPhone 7 during an Apple media event in San Francisco, California, U.S. September 7, 2016. Reuters/Beck Diefenbach Reuters/B. Diefenbach

iPhone 7 bu özelliklerle geliyor 08.09.2016

Apple, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği iPhone 7'yi tanıttı. Yeni iPhone'un sürprizi kablosuz kulaklıklar oldu. Renkli törende Apple Watch 2 ve AirPods isimli yeni ürünler de görücüye çıktı.
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'Wi-Fi alerjisi' erken emeklilik sebebi sayıldı 02.09.2015

Elektrikli cihazların yaydığı manyetik dalgalar sağlığını bozduğu için dağlarda ücra bir köşeye çekilen Fransız kadına mahkeme maaş bağlanmasına karar verdi. Karar binlerce kişi için emsal teşkil edebilir.
This undated image released by Titan Aerospace shows the company's Solara 50 aircraft. Facebook is in talks to buy Titan Aerospace, a maker of solar-powered drones, to step up its efforts to provide Internet access to remote parts of the world, according to reports released Tuesday, March 4, 2014. (AP Photo/Titan Aerospace) // eingestellt von se

Google, gökten internet sunacak 15.04.2014

Teknolojik gelişmelere rağmen yüz milyonlarca kişi hâlâ internetten yoksun. Google, yerden kilometrelerce yükseklikte kurduğu altyapıyla kablosuz erişim imkânı sunacak.
Serverraum. http://www.flickr.com/photos/camknows/3726757043

Kablo kabusu bitiyor 02.04.2014

Wi-fi teknolojisiyle geliştirilen hoparlörler, evlerde kablo karmaşası ve görüntü kirliliği devrine son verecek.
ARCHIV - Ein Fahrzeug des Google-Projekts «Street View» steht am 01.03.2010 auf dem CeBIT-Stand von Google auf dem Messegelände in Hannover. Im Streit um Geo-Datendienste wie Google Street View hat die Bundesregierung der Wirtschaft eine Frist gesetzt, um selbst Regeln für den Schutz der Betroffenen vorzulegen. Der «Datenschutz-Codex» soll bis zum IT-Gipfel der Bundesregierung am 7. Dezember 2010 erstellt werden, sagte Bundesinnenminister de Maiziere (CDU) am Montag (20.09.2010) nach einem Spitzengespräch mit Vertretern der Branche in Berlin. Wichtig sei, dass eine «rote Linie» nicht überschritten werde. Foto: Peter Steffen dpa/lni +++(c) dpa - Bildfunk+++ Schlagworte Wirtschaft, Internet, Datenschutz, google street view

Google’a ‘Street View’ cezası 12.03.2013

Google, ‘Street View’ uygulaması için görüntü kaydeden kameralı aracının, kablosuz internet bağlantılarına girerek veri kaydettiği suçlaması nedeniyle 7 milyon dolar ceza aldı.
April 4, 2012 - A model wears a Google Glass. Google finally acknowledged that it's testing a prototype set of eyeglasses that can stream data to the wearer's eyes in real time

Akıllı gözlüğün kullanıcısı aranıyor 21.02.2013

Google, internet teknolojisini bir gözlüğe sığdırdı. ‘Test kullanıcısı’ aranan gözlüğün sunduğu özellikler ve bu gözlükle neler yapılabileceği yayınlanan bir videoda ortaya kondu.
ARCHIV - Die Computersimulation vom 28.04.2011 zeigt auf einer Anzeige die ungefähre Einführung des Betriebssystems Windows 8. Microsoft will die Negativ-Schlagzeilen der vergangenen Wochen und Monate hinter sich lassen und mit einem runderneuerten Betriebssystem die Begeisterung der Anwender für den Personal Computer wiederbeleben. Auf der Technologie-Konferenz «D9 - All Things D» stellte der weltgrößte Softwarekonzern eine frühe Testversion von «Windows 8» vor, das auf Tablet Computern und auch auf herkömmlichen PCs laufen wird. Photoillustration: Simon Chavez dpa (zu dpa 0160 vom 02.06.2011). +++(c) dpa - Bildfunk+++

Windows 8 yakında piyasada 07.08.2012

Microsoft, Windows 7'nin piyasaya çıkışından tam üç yıl sonra, bu yılın 26 Ekim'inde Windows 8'i son kullanıcıyla buluşturacak.
Hand mit Fernbedienung. Schattenwurf als Pistole hand using remote control, casting the shadow of a hand with a gun #21332889 Fotolia/eyewave

Kumandanın mucidi öldü 24.05.2012

Eugene Polley'nin icadı, günümüz kablosuz teknolojilerin ilk örneği sayılıyordu. Uzaktan televizyon kumandasının mucidi, bünyesinde çalıştırdığı firmada bir çok farklı ürün daha icat etmişti.
In this product image released by Apple Inc., the Apple iPad is shown. (AP Photo/Apple Inc.) NO SALES

Bilgisayar satışlarını iPad kurtardı 24.12.2010

Notebooklara azalan ilgiyle birlikte durgunluk noktasına gelen bilgisayar satışları Apple’ın iPad ürünüyle canlandı. Tüketicinin çok sevdiği tablet bilgisayarlardan önümüzdeki yıl 50 milyondan fazla satılması bekleniyor.
Apple CEO Steve Jobs holds up an Apple iPhone at the MacWorld Conference in San Francisco, on Jan. 9, 2007. The hype around Apple Inc.'s upcoming iPhone is abundantly clear. (AP Photo/Paul Sakuma)

Apple’ın sürprizleri bitmiyor 10.07.2010

Apple, iPad ve iPhone 4’ün ardından, uzun süre gündemi belirleyecek yeni bir cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın teknik özellikleriyle ilgili ayrıntılar teknoloji basınında büyük merak uyandırdı.
Eine Person steht am Dienstag (23.02.2010) in Berlin vor einer Leinwand, auf der ein Züricher Sraßenzug auf einer Google-Internetseite zusehen ist. Das Unternehmen Google Germany hat das umstrittene Produkt Google Street View, bei dem Straßen und für das Internet fotografiert wurden, vorgestellt. Kritiker, auch in der Bundesregierung, sehen in den Aufnahmen eine Verletzung der Privatsphäre. Foto: Rainer Jensen dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

İngiltere'den Google’a soruşturma 23.06.2010

Street View uygulaması için sokakları görüntüleyen Google araçlarının, kablosuz internet ağ bilgilerini ve kişisel verileri depoladığı haberleri, Almanya, Fransa ve ABD’nin ardından İngiltere'yi de harekete geçirdi
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