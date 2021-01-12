 WhatsApp′tan geri adım | DÜNYA | DW | 16.01.2021

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DÜNYA

WhatsApp'tan geri adım

WhatsApp kullanıcılarını Facebook ile veri paylaşımına zorlayan gizlilik sözleşmesindeki yeni düzenlemenin 15 Mayıs'a ertelendiğini açıkladı. Şirket sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesabını bu tarihe kadar silmeyecek.

WhatsApp schiebt Einführung der neuen Datenschutzregeln auf

ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook’a bağlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp’tan veri paylaşma zorunluluğu konusunda yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceği belirtildi. Yapılacak değişikliklerin daya iyi anlatılabilmesi için bu tarihin 15 Mayıs’a ertelendiği aktarıldı.

Kullanıcılar alternatiflere yöneliyor

WhatsApp’ın geçen haftalarda kullanıcı sözleşmesinde değişikliğe gitme ve veri paylaşım zorunluluğu kararı, kullanıcıların tepkisini çekmişti. Kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına alternatif arayışı içerisine girerek Telegram ve Signal gibi uygulamaları indirmeye başladı. Telegram'ın kurucusu ve başkanı Pawel Durow, Ocak ayının ilk haftasında aylık aktif kullanıcı sayısının 500 milyonu aştığını belirterek "Bunun ardından büyüme devam etti. Sadece son 72 saatte dünyanın dört bir yanından 25 milyon yeni kullanıcı Telegram'a geçti. Yüzde 38'i Asya'dan, yüzde 27'si Avrupa'dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Ortadoğu ve Afrika'dan" açıklamasını yaptı.

Daha fazlasını okumak için: WhatsApp'ı silelim mi, silmeyelim mi?

Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın geçen hafta Perşembe günü Twitter'dan attığı "Signal kullanın" mesajının ardından mesajlaşma platformu Signal'de de yeni kullanıcı sayısında patlama yaşandı. Günlük yeni kullanıcı sayısı 1 milyona yaklaşırken sadece Pazar günü yaklaşık 810 bin kişinin Signal'e kaydolduğu bildirildi. Ücretsiz uygulama, şifreli mesajlaşma özelliği ve daha güvenli görülmesi nedeniyle daha çok insan hakları aktivistleri ve gazeteciler tarafından kullanılıyordu.

Yeni gizlilik sözleşmesini sunan WhatsApp’in dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Dha,DW/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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