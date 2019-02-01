 Werder Bremen, Ömer Toprak′ı kiraladı | SPOR | DW | 11.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

SPOR

Werder Bremen, Ömer Toprak'ı kiraladı

Bundesliga'da Werder Bremen, Türkiye Milli Takımı futbolcusu Ömer Toprak'ı Borussia Dortmund'dan kiralayarak kadrosuna kattı.

Borussia Dortmund'un Werder Bremen'e kiraladığı Ömer Toprak, 27 kez Türkiye Milli Takımı formasını giydi.

Borussia Dortmund'un Werder Bremen'e kiraladığı Ömer Toprak, 27 kez Türkiye Milli Takımı formasını giydi.

Bundesliga ekibi Werder Bremen, Türkiye Milli Takımı futbolcusu Ömer Toprak'ı önümüzdeki sezon için kiraladığını açıkladı.

Otuz yaşındaki stoperi Borussia Dortmund'dan kiralayan Werder Bremen'in internet sitesinde, teknik direktör Florian Kohfeldt'in bu transfer hakkındaki görüşlerine yer verildi. "Ömer, yıllarca en üst düzeyde oynamış hızlı bir stoper" diyen Kohfeldt, "Werder'i seçtiği için çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Werder Bremen kulübünden yapılan açıklamada, Toprak için Borussia Dortmund ile varılan anlaşmaya, sezon sonunda futbolcunun bonservisini alma zorunluluğunun eklenmesi ihtimalinin "çok yüksek" olduğu belirtildi.

İlk 11 şansı yüksek

Bremen ekibinin kadrosundaki Sebastian Langkamp ve Milos Veljkovic'in sakatlıklarının sürmesinden ötürü Toprak'ın önümüzdeki hafta başlayacak sezonun ilk maçında Fortuna Dusseldorf'a karşı ilk 11'de sahaya çıkma şansı yüksek.

Werder Bremen, Cumartesi günü Almanya Kupası'nda beşinci lig temsilcisi Atlas Delmenhorst'u 6-1 mağlup ederek yeni sezon öncesi moral bulmuştu.

Profesyonel futbolculuk kariyerine Freiburg'da başlayan Toprak, Bayer Leverkusen'de yıldızı parladıktan sonra 2017 yılında Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Toprak, 27 kez Türkiye Milli Takımı formasını giydi.

DW,dpa/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Borussia Dortmund: Kagawa'nın isteğini kıramadık

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Türkiye'ye transfer olan futbolcuları Shinji Kagawa'nın Beşiktaş'ta oynama isteğini reddetmek istemediklerini açıkladı. (01.02.2019)  

Benzer içerik

Fußball Bundesliga 12. Spieltag Borussia Dortmund - FC Schalke 04

Borussia Dortmund: Kagawa'nın isteğini kıramadık 01.02.2019

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Türkiye'ye transfer olan futbolcuları Shinji Kagawa'nın Beşiktaş'ta oynama isteğini reddetmek istemediklerini açıkladı.

Bundesliga Eintracht Frankfurt v RB Leipzig - Fanproteste

Bundesliga'da pazartesi maçlarına protestolu tepki 19.02.2018

Bundesliga'da bu sezon ilk kez bir "pazartesi maçı" oynandı. Ancak taraftarlar bu duruma tepkili. Frankfurt'ta bazı taraftarların protesto için tribünden indiği maçta, sahaya binlerce tenis topu ve tuvalet kağıdı atıldı.

Türkei Bewerbung für die Fußball EM 2024

Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliği için şansı ne? 26.09.2018

Turkiye'nin EURO 2024'e ev sahipliği yapma şansını değerlendiren eski Türk milli futbolcu ve gazeteciler, altyapı hazırlığı açısından sorun görmüyor. UEFA'nın insan haklarına saygı kriteri ise Türkiye'nin aşil tendonu.

Reklam

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  