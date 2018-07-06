 Wenger: Bu benim tanıdığım Özil değildi | SPOR | DW | 10.07.2018

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SPOR

Wenger: Bu benim tanıdığım Özil değildi

Alman milli futbolcu Mesut Özil’in eski antrenörü Arsene Wenger, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme nedeniyle çıkan krizin Arsenalli oyuncuyu yıprattığını ve Dünya Kupası'ndaki performansını etkilediğini söyledi.

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Mesut Özil'in eski antrenörü Arsene Wenger, 29 yaşındaki oyuncunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme nedeniyle yaşanan krizin, Alman milli futbolcunun Rusya'daki Dünya Kupası'ndaki performansını olumsuz etkilediği kanısında. Katar kanalı beIN Sports'a konuşan Arsenal'in eski teknik patronu Wenger, "Özil'i iyi tanırım, harika ve sıra dışı bir futbolcudur. Ancak Gündoğan ile ikisi, turnuva öncesinde yaşananlardan epey yıprandı” dedi.

Özil'in Dünya Kupası'nda zaman zaman "el freni çekili” bir şekilde oynadığını belirten Wenger, "Bu benim tanıdığım gerçek Özil değil, diye düşündüm” şeklinde konuştu. Arsenal kulübünde top koşturan Özil'in kriz istemeyen ve desteğe ihtiyacı olan bir kişi olduğunu söyleyen Wenger, "Onu sahada izlerken, bazen ileri çıkabileceği durumlar olduğu, ancak Özil'in bunun yerine rizikosuz pas vermeyi tercih ettiği hissine kapıldım.” değerlendirmesinde bulundu.

2013 yılında İspanyol Real Madrid kulübünden, İngiliz ekibi Arsenal'e transfer olan Özil, 2017/2018 sezonunun sonunda antrenörlük görevinden ayrılana dek Wenger ile birlikte çalışmıştı.

dpa,SID/,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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