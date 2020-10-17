 Welt: Türkiye′den yasa dışı göçte azalma | AVRUPA | DW | 27.10.2020

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AVRUPA

Welt: Türkiye'den yasa dışı göçte azalma

Alman Die Welt gazetesi, 2020 yılında Türkiye'den yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin sayısının azaldığını bildirdi. abere göre, göçmen sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 azalma meydana geldi.

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Alman Die Welt gazetesinin AB Komisyonu ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nin durum raporuna dayandırdığı haberine göre, Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) topraklarına yasa dışı yollarla geçiş yapan göçmenlerin sayısı 2020 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla azaldı.

Haberde, "Türkiye'den 2020 yılında gelenlerin sayısı 14 bin 579 oldu" ifadelerine yer verildi. Bu veriler doğrultusunda, geçen yıla oranla azalma yüzde 70 dolayında oldu. Habere göre, 11 bin 92 kişi Yunanistan, 2 bin 334 kişi İtalya, 35 kişi Bulgaristan, 289 kişi de tekne ile doğrudan Kıbrıs'a giderek AB topraklarına ayak bastı. Bu sayının, 2015 yılından bu yana en düşük seviyede olduğu ifade edildi.

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Almanya’da kendi işini kuran Suriyeliler

AB Sınır Koruma Ajansı Frontex de Ocak-Eylül ayları arasında Doğu Akdeniz rotasını kullanarak AB'ye giriş yapan göçmenlerin sayısında belirgin bir azalma olduğunu bildirmişti. Ajans, Ekim ayı ortasına kadar geçen yıla kıyasla dörtte üç oranında daha az göçmenin AB'ye giriş yaptığını duyurmuştu.

AB ile Türkiye arasında 2016 yılının Mart ayında varılan anlaşma, Türkiye'nin AB'ye yönelik yasa dışı göçle mücadele etmesi bunun karşılığında da Türkiye'deki mülteciler için AB'den mali yardım almasını öngörüyor. Türkiye'de 3 milyon 600 bin dolayında Suriyeli yaşıyor. Türkiye AB'yi birçok kez sınırları açmakla tehdit etmişti.

KNA,dpa/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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