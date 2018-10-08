Welt: Sihirli formülün adı negatif emisyon

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) atmosferdeki ısınmanın yol açabileceği iklim felaketini konu alan son raporu Alman medyasında da geniş yankı buldu. Die Welt gazetesinin önümüzdeki on yıllarda gezegenimizi bekleyen tehlikeyi konu alan yorumu özetle şöyle:

"Sihirli formülün adı, negatif emisyon. Sera gazı emisyonunu azaltmakta geç kaldığımız takdirde saldığımız karbondioksiti atmosferden süzmemiz gerekecek. Negatif emisyon daha fazla ağaç ekerek de sağlanabilir. Ancak ne kadar çok ağaçlandırma yapılsa da, iklimi koruma hedeflerine ulaşmak mümkün olmayacaktır. Karbondioksiti tekniğin yardımıyla atmosferden ayırmak da mümkündür. Ancak bu yöntem son derece zahmetli ve pahalıdır. En ucuz yöntem, daha sonra yüksek enerji kullanarak ayrıştırmak yerine, sera gazını atmosfere hiç salmamak olabilir. Aksi takdirde ekoloji diktatörlüğüne götüren siyasi iklim değişikliğinin yolu açılır.”

Berliner Morgenpost gazetesi iklimi koruma politikasında yanlış adımlar atıldığını dile getirdiği yorumunda iklime zarar veren enerji hammaddelerinin kullanımına son verilmesi gerektiğini yazıyor:

"Yeni bir çağa götüren yolda sorunlara birlikte çözüm aranması gerekir. Bir enerji şirketinin iklime en çok zarar veren linyit kömürünü çıkarmak için sahibi olduğu ormanı ortadan kaldırmak istemesine yasal açıdan ses çıkarılamaz. Ancak, iklim raporunun ortaya koyduğu rakamlar karşısında şirket çıkarlarını toplumun yararlarından üstün tutmak acaba meşru mudur? Kömür santrallerinin kapatılması kaçınılmaz olduğu halde, para kazanılsın diye bu kararı sürekli ertelemenin bedelini gelecek nesillere ödetmek doğru mudur?”

Frankfurter Allgemeine Zeitung Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimini konu alan yorumunda İşçi Partisi adayının seçilme şansının son derece azaldığına işaret ediyor:

"İkinci turda İşçi Partisi'nin adayı Haddad'ın seçilme ihtimali son derece zayıfladı. İşçi Partisi 13 yıl yönettiği Brezilya'yı bugünkü duruma getirdi. Ekonomik kriz, yolsuzluk ve şiddetten İşçi Partisi ve diğer siyasi zümre sorumlu tutuluyor. Bolsonaro bütün bu sorunlardan çıkış yolunu göstermeyi başardı. Haddad'ın ise, seçmenin ilk turda cezalandırdığı yerleşik siyasi düzene güvenmekten başka çaresi yok. Üç hafta sonraki ikinci tur oylamaya kadar Brezilya'daki bölünme daha da derinleşecek. Sandığa öfke ve nefret yansıyacak. Hiçbir aday toplumu birleştirip, iç barışı sağlamayı başaramayacak.”

Neues Deutschland gazetesinin yorumunda ise şu görüşler dile getiriliyor:

"İkinci tur oylamaya kadar Brezilya üç sıcak hafta geçirecek. Sol ve demokratik güçler kendini belli etmeye başlayan trajediyi önlemek için elden geleni yapmak zorundalar. Bolsonaro'nun zaferi ancak orta sınıfın da ona cephe almasıyla önlenebilir. Ancak aşırı sağcı kışkırtıcıyı destekleyen iş çevreleri, muhafazakâr partiler ve medya organları artıyor. Ordu ve kilise de sağ popülistin yanında. Kısa süre önce siyasi rakiplerini vurmakla tehdit eden eski paraşütçü komando gerçekten seçilirse, Brezilya'nın siyasi koordinatlarında önemli kayma olur. Dahası, Bolsonaro'nun nefret ve şiddet fantezileri gerçek olabilir. Brezilya yeniden karanlık günlere geri dönme tehlikesiyle karşılaşmış bulunuyor.”

DW, dpa, afp/AG, BK

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