Welcome to the new DW website (tbc)

Hackerlardan korunma: Neden Tor'da güvenlik artırılıyor?

İnternette Tor tarayıcısını kullanmak oldukça güvenli. Ancak otoriter rejimler de bilgi işlem kapasitelerini artırıyor. Tor da artık kendisini daha uzun adreslerle koruma altına almaya çalışıyor.