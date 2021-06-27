Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.
Welcome to the new DW website (tbc)
(tbc)
İnternette Tor tarayıcısını kullanmak oldukça güvenli. Ancak otoriter rejimler de bilgi işlem kapasitelerini artırıyor. Tor da artık kendisini daha uzun adreslerle koruma altına almaya çalışıyor.
© 2021 Deutsche Welle |
Kullanım ve Gizlilik Şartları |
Künye |
İletişim
| Mobil sürüm