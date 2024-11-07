Weimar Üçgeninden Gürcistan'a seçim uyarısı

Weimar Üçgeni formatında bir araya gelen Almanya, Fransa ve Polonya'nın liderleri, geçen ay yapılan seçimlerin ardından Gürcistan'daki hile iddialarının soruşturulmasını istedi. Liderler AB müzakerelerine kapıyı kapattı.

Almanya, Fransa ve Polonya'nın liderleri Gürcistan'ın Avrupa Birliğine katılım müzakerelerine başlamasına kapıyı kapattı.

"Weimar Üçgeni" formatında ortak açıklama yayınlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Gürcistan'daki siyasi gelişmelerden duydukları endişeyi dile getirdiler.

Liderler ortak açıklamada, "Gürcistan mevcut tutumunu tersine çevirmedikçe ve Avrupa değerleri ile çelişen son yasaları yürürlükten kaldırarak somut reform adımları atmadıkça katılım müzakerelerinin açılmasını desteklemeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Liderler ayrıca Gürcistan makamlarını "çok sayıda seçim usulsüzlüğünü" derhal soruşturmaya çağırdı.

"Rusya yasası" olarak adlandırılan ve medya ile sivil toplum kuruluşlarını susturmak için kullanılmasından endişe edilen etki ajanlığı düzenlemesi Temmuz ayında Gürcistan meclisinde kabul edilmiş, bu gelişme Brüksel'le ipleri koparmıştı.

Ülkede geçen ay yapılan seçimleri, giderek Rusya yanlısı politikalar izleyen iktidardaki milliyetçi Gürcistan Rüyası partisinin kazandığı açıklandı ancak AB yanlısı muhalefet ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili seçimlere Rusya'nın müdahale ettiğini iddia ediyor. Hafta başında binlerce kişi sokağa çıkarak seçimleri protesto etti, sonucu tanımadıklarını söyledi.

AB liderlerinden "Trump zirvesi"

Üç liderin açıklaması yaklaşık 50 Avrupalı liderin bugün ve Cuma günü Budapeşte'de gerçekleştirecekleri zirve öncesine rastlıyor. Liderlerin gündeminde öncelikle ABD seçimleri var.

ABD'de Donald Trump'ın başken seçilmesinin hemen ardından Scholz ve Macron bir görüşme gerçekleştirerek yeni yönetimden kaynaklanacak zorluklara karşı ortak politikalar belirlenmesine çalışacaklarını bildirmişti. Scholz, "Avrupa Birliği sıkı durmalı ve birlik içinde hareket etmeli" uyarısında bulunmuştu.

AB ülkeleri Trump'ın ithalata ek gümrük vergileri getirmesinden endişe ediyor. Böyle bir durumda Birlik içinde en büyük zararı ekonomisi ihracata dayalı Almanya'nın göreceği değerlendiriliyor. Bir diğer önemli tartışma başlığı ABD'nin Ukrayna politikasında muhtemel bir U dönüşüne gitmesi. Başta Polonya ve Ukrayna ordusunun ikinci büyük tedarikçisi Almanya olmak üzere Birlik üyeleri Rusya'ya karşı savunmasız bırakılmaktan endişe ediyor.

Paris ve Berlin Washington kaynaklı belirsizliklere karşı politika belirlenmesine öncülük etmek istiyor. Ancak iki ülke arasında da savunma harcamalarının finansmanından Çin'le ticarete kadar birçok anlaşmazlık bulunuyor. Ayrıca halk desteği azalan hem Macron hem de Scholz siyasi güçlerini kısmen kaybetmiş durumda.

Reuters,DW / MUK,EC

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