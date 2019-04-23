Weber: Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmamız gerek

23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde muhafazakâr Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı olan Manfred Weber, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Münster kentinde Avrupa seçimleri kampanyasına start verdikleri toplantıda konuşan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Weber, "Avrupa'nın nihai sınırları var mı? Uzun vadede Avrupa nereye kadar uzanıyor?" sorusunu yöneltti. Avrupa'nın komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmayı istediğini belirten Weber, AB ile Türkiye'nin ilişkilerinde gelinen noktada en çok "dürüstlüğe ihtiyaç duyulduğunu" söyledi. "Bu nedenle Türkiye'nin AB'nin üyesi olabileceğine inanmıyorum” diyen Alman politikacı, "Ortaklık, dostluk istiyoruz ama Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmamız gerek” şeklinde konuştu.

Alman siyasetçi, Salı günü Atina'da seçim kampanyasını başlatması dolayısıyla yaptığı konuşmada da, Türkiye'nin "hiçbir zaman AB üyesi olamayacağını" söylemişti.

Hristiyan Birlik Türkiye'nin tam üyeliğine karşı

Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilk kez ortak bir seçim programıyla katılan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Mart ayında kararlaştırdıkları 20 sayfalık programda da Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkılıyor.

Almanya'da 26 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere yönelik vaatleri içeren programda, "Avrupa Birliği'nin kendi içindeki bağlılığın, yeni üyeler alınarak zayıflatılamayacağı” uyarısı yer alıyor. Gelecek beş yıl boyunca, AB'ye yeni üye alınmasının durdurulmasını talep eden Hristiyan Birlik partileri, Türkiye'nin tam üyeliğini reddettiğinin de altını çiziyor.

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer (solda), Avrupa Halk Partisi’nin liste başı adayı Manfred Weber ve CSU lideri Markus Söder, seçim kampanyasının Almanya ayağına start verdiler.

Popülistlerle mücadele çağrısı

Öte yandan Manfred Weber, seçim kampanyasının Almanya ayağına start verdiği toplantıda, giderek güçlenen milliyetçilere karşı Avrupa değerlerinin savunulması çağrısında bulundu. "Avrupa baskı altında ve defansta” diyen Weber, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin, "defanstan çıkmayı başarıp başaramayacaklarını göstereceğini” söyledi.

Mayıs ayındaki seçimlerle birlikte Jean-Claude Juncker'den boşalacak Avrupa Komisyonu Başkanlığı için de yarışmayı hedefleyen Weber, "Kopuş ya da birliktelik? Aslında çoktan cevaplandırılmış olan bu soru, AB'nin birçok ülkesinde tekrar gündemde” şeklinde konuştu. Weber, Avrupa'nın "milliyetçilere ve bencillere karşı savunulması gerek” dedi.

Toplantıda konuşan CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve CSU lideri Markus Söder de, popülistler ve AB karşıtlarıyla mücadele çağrısı yaptılar.

Anketlere göre, Mayıs ayı sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AB'ye eleştirel yaklaşan, popülist partilerin sandıktan güçlenerek çıkması bekleniyor.

AFP,DW/AÜ,JD

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