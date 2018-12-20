 Washington′dan Irak′a IŞİD güvencesi | DÜNYA | DW | 22.12.2018

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DÜNYA

Washington'dan Irak'a IŞİD güvencesi

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, IŞİD'le mücadele konusunda Bağdat'a güvence verdi. İran da ABD'nin bölgedeki varlığını "mantıksız" sözleriyle değerlendirdi.

Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığı ve askerlerin çekileceği açıklaması sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi ile telefonda görüştü.

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IŞİD'i yok etmek için kararlılıklarını vurgulayan Pompeo, örgüte karşı mücadeleye devam edeceklerini Mehdi'ye aktardı.

Irak Başbakanlığından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada Pompeo'nun Mehdi'ye Suriye'den çekilmeye ilişkin planların ayrıntılarını açıkladığı ve karara karşın Irak'ın güvenliği için verilen güvencenin devam edeceği kaydedildi.

2014 yılında Irak ve Suriye'de büyük bir toprak parçasını kontrol altında alan IŞİD önce Irak'ta yenilgiye uğratılmış ve Aralık 2017'de dönemin Başbakanı Haydar el İbadi tarafından ülkeden tamamen çıkarıldığı ilan edilmişti.

İran'a yaptırımlar da gündeme geldi

Mehdi ile Pompeo ayrıca ABD'nin kasım ayında İran'ın ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve petrokimya endüstrilerini hedef alan yaptırımlar konusunda Irak'a getirilen muafiyet konusunu görüştü. Washington yönetiminin, İran'la bu alanlarda ticaret yapan devletleri de hedef alacağını açıkladığı yaptırımlarda Irak'a getirilen 45 günlük muafiyet süresinin 90 gün daha uzatılması konuşuldu.

Iraklı yetkililere göre ülkenin kalkınması için çok önemli bir rol oynayan İran gazına alternatif bulmak iki yıl kadar sürebilir. Bağdat, iki ülke arasındaki boru hatları aracılığıyla yılda yaklaşık 50 milyon metreküp doğalgaz ithal ediyor.

Behram Kasımi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi

İran: ABD'nin bölgedeki varlığı mantıksız

Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı üzerine İran Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı.

Resmi haber ajansı IRNA'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı "mantıksız ve gerilim kaynağı" sözleri ile değerlendirildi.

Ajansa konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Amerikan güçlerinin bölgeye girişi en başından beri bir hata, mantıksız, gerilim kaynağı ve istikrarsızlığın esas nedeniydi" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray 19 Aralık tarihinde bir açıklama yaparak IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığını ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını duyurmuştu.

DW,rtr,dpa/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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