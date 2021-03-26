Washington’da “Ever Given”a yardım hazırlığı

ABD, Süveyş Kanalı’nda karaya oturan “Ever Given” adlı konteyner gemisinin kurtarma çalışmalarına katılmayı düşündüklerini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, birçok ülkenin sahip olmadığı donanım ve kapasiteye sahip olduklarını belirterek, "Yardımcı olup olamayacağımıza bakacağız" diye konuştu. Hükümetten bir kaynak ise Kanala doğru yola çıkmaya hazır olan ABD Donanması’ndan bir uzman kurtarma ekibinin yerel otoritelerin onayını beklediğini aktardı.

Kanalın işletmesinden sorumlu Süveyş Kanalı Otoritesi (SCA), Washington’ın yardım açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Türkiye’nin de yardım göndermeye hazır olduğunu belirten SCA, gemilerin kurtarılmasına yönelik bu tür operasyonların rüzgârın yönü ve gelgitler dahil birçok destekleyici faktörün varlığına bağlı olduğunu, bunun da karmaşık bir teknik süreç anlamına geldiğini belirtti.

Karaya oturan geminin teknik yönetiminden sorumlu Bernhard Schulte Shipmanagement pazar gününe kadar geminin kurtartılma çalışmaları için iki çekicinin daha geleceğini teyit etti.

Türkiye’den yardım teklifi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün yaptığı açıklamada Süveyş Kanalı’ndaki kazaya ilişkin "Yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz’’ ifadelerini kullanmıştı.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan "Ever Given", kanal trafiğinin bloke olmasına neden oldu.

Türkiye’nin arama kurtarma gemisi Nene Hatun’un dünyada bu tür büyük operasyonları yapabilecek sayılı gemilerden olduğunu söyleyen Bakan, "Arkadaşlarımız hazır bekliyor. Olumlu bir yardım çağrısı olursa gereğini yaparız" diye konuşmuştu.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiği, karaya oturan 400 metrelik Panama bandıralı "Ever Given” adlı dev konteyner gemisi yüzünden durma noktasına geldi. Kurtarma çalışmaları devam eden geminin kanalı trafiğe kapatmasının dünya ticaretine haftada 10 milyar dolara kadar zarar verdiği tahmin ediliyor.

DW,Reuters / SÖ,BÖ

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