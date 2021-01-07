Washington'da acil durum ilan edildi

ABD'de Kongre binasına düzenlenen baskının ardından 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık devir-teslim töreninin yaklaşmasıyla birlikte yeni silahlı protestoların düzenlenebileceğine ilişkin endişe büyüyor. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Federal Haberalma Teşkilatı (FBI) güvenlik güçlerine, seçilmiş başkan Joe Biden'ın başkanlık görevini teslim alması ve yemin töreni ile bağlantılı silahlı protestoların ve şiddet olaylarının meydana gelebileceği uyarısı yaptı. ABC kanalının FBI kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahlı bir grubun cumartesi günü başkent Washington'a gitmek istediği yer aldı.

Twitter da bir süre önce, platformda ve diğer sosyal medya organlarında somut silahlı protesto planlarının bulunduğu uyarısını yapmıştı. Twitter'dan verilen bilgiye göre, bu planlar arasında 17 Ocak'ta Kapitol ve Parlamento binasına yeni bir saldırı düzenlemek de bulunuyor.

Washington'da acil durum

Güvenlikle ilgili endişelerin büyümesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump başkent Washington'da 24 Ocak'a kadar sürecek acil durum ilan etti. Bunun, kent yönetiminin olağanüstü bir durumda federal mercilerden yardım isteyebilmesi için gerekli bir işlem olduğuna dikkat çekiliyor. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser şimdiden kentin güvenliği için yardım isterken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı da güvenlik önlemlerinin çarşamba gününden itibaren artırılacağını duyurdu. Başkentte önemli bölgelerin kapatılmasını da kapsayan acil durum önlemleri ise 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Ayrıca ABD Ulusal Muhafız Birlikleri'nin 15 bin güvenlik gücünü Washington'a göndereceği bildirildi.

Devir-teslim sırasında ise güvenlikten istihbarat birimleri sorumlu olacak. Ekibin başındaki isim Ajan Michael Plati törenin Kapitol binasında geçen hafta şiddet olaylarının meydana geldiği yerde düzenleneceğine dikkat çekerek, iki olayın birbirinden güvenlik açısından çok farklı olduğunu vurguladı. Başkanlık devir-teslim töreni ABD'de polis, Pentagon, iç güvenlik ve bölge polisi arasında iletişim, finansman ve hazırlık sürecinin birlikte yönetildiği "ulusal güvenlik etkinliği" olarak değerlendiriliyor.

Kapitol binasına baskın anından bir görüntü

Demokratlar azil sürecini başlatıyor

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Kongre baskını dolayısıyla görevden alınmasını istedikleri Başkan Trump'ın azledilmesini öngören tasarıyı Meclise resmen sundu. Tasarıda Trump'a Kongre baskını dolayısıyla "görevi kötüye kullanmak" başlığı altında "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlaması yöneltildi. Tasarının çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor. Ancak, Trump'ın görevden azil sürecinin aylar sürebileceğine dikkat çekiliyor. Ancak 20 Ocak'ta görev süresi sona eren Trump, Senato tarafından görevinden azledilirse bir kez daha başkanlığa adaylığını koyamayacak.

Demokratlar bir yandan yasal prosedüre göre Trump'ın görevinden azledilmesi için çabalarken diğer yandan da Başkan Yardımcısı Mike Pence üzerinde ABD Başkanı'nın görevinden alınabilmesini öngören Anayasa'nın 25. maddesini uygulamaya koyması için baskıyı artırıyor. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, "Amerika'nın başkandan dolayı karşı karşıya olduğu tehdit büyük, bizim harekete geçme zorunluluğumuz da öyle" dedi. Mike Pence henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Reuters, AP,Dpa/BÖ,SSB

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