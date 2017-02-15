 Washington: Teyit edemeyiz, beklenti bu yönde | DÜNYA | DW | 29.10.2021

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DÜNYA

Washington: Teyit edemeyiz, beklenti bu yönde

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden-Erdoğan görüşmesini teyit edemeyeceğini ancak beklentilerin Glasgow'da bir görüşme gerçekleşmesi yönünde olduğunu söyledi.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önümüzdeki hafta Glasgow’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde bir görüşme gerçekleştirilmesi planlarına ilişkin açıklama yaptı. G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Roma’ya giden Biden’ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sullivan, olası görüşmeye ilişkin "Teyit edemem, ancak şu anki beklenti bu yönde" ifadelerini kullandı.

Rusya’dan aldığı S-400 savunma sistemi nedeniyle Washington tarafından F-35 programından çıkartılan Ankara, ABD’den 1,4 milyar dolarlık iade talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Biden ile Glasgow’da görüşeceklerini ve görüşmenin en önemli maddesinin F-35 konusu olacağını söylemişti. Erdoğan, iade ödemesiyle ile ilgili olarak, "Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var. Bize F-16 verme konusunda gelen bazı bilgiler… Bize gelen bilgi, bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde" ifadelerini kullanmış, konuyu Biden’la konuşacağını söylemişti.

Russland Raketenabwehr-System S-400

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi

Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre; ABD’li bir yetkili, Ankara’nın olası bir F-16 siparişinin de F-35 programının iptaline neden olan S-400 konusuna takılacağını söyledi. Washington, Rusya tarafından üretilen füze savunma sistemlerinin birçok NATO müttefiki tarafından kullanılan F-35 sistemine bir tehdit oluşturduğunu savunuyor. Washington'ın endişesinin temel nedeni, Moskova'nın S-400'ler üzerinden NATO sistemleriyle, özellikle de F-35 tipi savaş uçaklarıyla ilgili casusluk faaliyetlerinde bulunma ihtimali.

"Türkiye’nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarının farkındayız"

Perşembe günü ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir heyet, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla ilgili olarak Ankara’da temaslarda bulunmuş, toplantı sonrası Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabık kalındığı" belirtilmişti. Bu temasların ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin'in de telefonda görüştüğü bildirilmiş, görüşmede "ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı" belirtilmişti. Pentagon’dan yapılan açıklamada, Austin’in "Türkiye’nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarının farkında olduğunu teyit ettiği" kaydedilmişti.

DW,AFP / SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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