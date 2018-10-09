 Washington Post Kaşıkçı′nın ″son köşe yazısını″ yayınladı | DÜNYA | DW | 18.10.2018

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DÜNYA

Washington Post Kaşıkçı'nın "son köşe yazısını" yayınladı

ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesi, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son olduğunu söylediği köşe yazısını yayınladı. Kaşıkçı yazısında Arap dünyasında basın özgürlüğünün eksikliğinden yakınıyor.

Jamal Khashoggi saudischer Journalist (Reuters)

Cemal Kaşıkçı

Washington Post gazetesi, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "son köşe yazısını" yayınladı. Kaşıkçı, 2 Ekim'de ortadan kaybolmadan önce Washington Post gazetesinde yazıyordu.

Söz konusu yazıda Kaşıkçı'nın Arap ülkelerinde basın özgürlüğünün önemine dikkat çektiği görülüyor. Bu tür bir tartışma ortamının yokluğundan yakınan Kaşıkçı, yazıda "Arap dünyası şu anda dış aktörlerin değil, iktidar için mücadele eden yerel güçlerin dayattığı bir nevi Demir Perde ile karşı karşıya" ifadelerini kullanıyor. Kaşıkçı, "Arap dünyasının, vatandaşların küresel olaylardan haberdar olabilmeleri adına eski uluslar ötesi medyanın modern bir versiyonuna ihtiyacı var. Daha da önemlisi, Arap seslerine bir platform sunmamız gerekiyor" diyor.

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DW editörü Kersten Knipp, Suudi veliaht prensin dış dünyaya yaymaya çalıştığı reformcu imajının Kaşıkçı olayıyla birlikte yerle bir olduğu ve siyasi geleceğinin tehlikeye girdiği görüşünde. (17.10.2018)

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı olayını soruşturan Türkiye'nin elindeki "muhtemel" ses ve görüntü kayıtlarını kendileriyle paylaşmasını istedi. (17.10.2018)

Almanya Dışişleri Bakanı, Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan’a ziyaret planlarını erteledi. Alman hükümeti Kaşıkçı olayının en kısa zamanda aydıntılması çağrısında bulundu. (17.10.2018)

Kaşıkçı'nın yazısı, "Propaganda aracılığıyla nefret yayan milliyetçi hükümetlerin etkisinden izole olan, uluslararası bağımsız bir forumun yaratılması vesilesiyle, Arap dünyasındaki sıradan insanlar, toplumlarının karşı karşıya olduğu yapısal sorunları dile getirme şansına sahip olacaktır" ifadeleriyle sona eriyor.

"Bu özgürlük için canından oldu"

Washington Post'un Küresel Görüşler kısmının editörü Karen Attiah, Kaşıkçı'nın geri dönmesini umduklarından ötürü söz konusu yazıyı yayınlamak için şu ana kadar beklediklerini söyledi. Kaşıkçı'nın yazısına yazdığı girişte Attiah, "Şunu artık kabul etmek durumundayım: Böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Bu onun Post için yayına hazırladığım son yazısı" ifadelerini kullandı. Attiah, "Bu köşe yazısı, Kaşıkçı'nın Arap dünyasında özgürlük tutkusu ve bağlılığını harika bir biçimde ifade ediyor. Görünen o ki, uğrunda canından olduğu bir özgürlük bu" dedi.

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı muhalif bir tavra sahip olduğu biliniyordu. New York Times gazetesi, Çarşamba günü Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak 15 şüphelinin kimliklerinin tespit edildiğini ve söz konusu kişilerin Veliaht Prens ile ilişkileri olduğunu iddia etmişti. Türk yetkililer, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğüne inanıyor. Suudi Arabistan ise bu iddiaları reddediyor.

DW,AFP/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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