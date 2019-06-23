Washington Post: ABD İran’a siber saldırı düzenledi

Washington ile Tahran arasında son dönemde tırmanan gerilimle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Amerikan basınının eski istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, ABD, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a siber saldırı düzenlemek suretiyle misillemede bulundu.

Yahoo News haber portalı ile Washington Post gazetesi, siber saldırı sonucunda İran'ın füze kontrol sistemlerinin devre dışı bırakıldığını öne sürdü. Başkan Donald Trump'ın talimatı ile Perşembe günü gerçekleşen saldırıya dair planların uzun süredir hazır durumda tutulduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

İran: Çatışma çıkarsa bölgeye yayılır

Diğer yandan İranlı üst düzey bir askeri yetkili, Körfez bölgesinde çıkacak olası bir askeri çatışmanın kontrolden çıkarak komşu ülkelere yayılacağı uyarısında bulundu.

General Golamali Raşid, yarı resmi Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, “Eğer bölgede bir çatışma patlak verirse, hiçbir ülke bunun kapsamı ve zamanlamasını yönetemez” diye konuştu. Raşid, "Amerikan hükümeti, Amerikan askerlerinin yaşamlarını korumak adına hamlelerini sorumluluk sahibi bir biçimde yapmalı, bölgede yanlış davranışlardan kaçınmalı” açıklamasında bulundu.

ABD ile İran arasında gerginlik son günlerde artmıştı. Umman Körfezi'nde geçen hafta iki tankerin vurulmasından Washington, Tahran'ı sorumlu tutmuştu. İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi de tansiyonu yükselmişti. ABD Başkanı Donald Trump, insansız hava aracının düşürülmesinin ardından İran'a düzenlenecek ve 150 kişinin ölümüyle sonuçlanabilecek bir saldırıyı son anda durdurma talimatı verdiğini söylemişti.

Trump dün yaptığı açıklamada da, askeri müdahale seçeneğinin hala masada olduğunu belirterek, "Umarım İran akıllıdır ve vatandaşlarını seviyordur" demişti. Trump İran'a yeni yaptırımlar uygulanacağını da duyurmuştu.

ABD, İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini duyurmuş, Tahran’a karşı yaptırımları da yeniden devreye sokma kararı almıştı. Tahran bunun üzerine anlaşmaya taraf olan diğer Batılı devletlere ABD'nin yaptırımlarına karşı ekonomisinin korunması yönünde bir çözüm için 60 günlük süre tanımıştı. İran, 8 Temmuz’da dolacak bu süreyi ise uzatmayacağını duyurmuştu.

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