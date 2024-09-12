Amerikan silahları Rus topraklarında kullanılabilir mi?

Rusya'nın Ukrayna'da yeniden yoğunlaşan saldırıları Batılı müttefiklerde endişe yaratırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kiev'e yönelik desteğin ortak zeminini güçlendirme arayışıyla Polonya'ya gitti.

İngiliz mevkidaşı David Lammy ile Varşova'ya ortak ziyaret gerçekleştiren ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın yanı sıra Başbakan Donald Tusk ile de bir görüşme gerçekleştiren Blinken, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'li Bakan, Washington'un Kiev'e Batılı silahları Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için yeşil ışık yakıp yakmadığına yönelik soruya "Size şu ana kadar ne yaptıksak aynen onu yapmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim. Gerekli ayarlamaları yapacağız, Ukrayna'ya sağlanan araçlar konusunda kendimizi duruma göre ayarlayacağız" yanıtını verdi.

Blinken, İngiliz mevkidaşı Lammy ile birlikte Çarşamba günü Kiev'de "olumlu ve kapsamlı" istişarelerde bulunduklarını ve Ukraynalıların savaş alanına ilişkin öngörüleri ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldıklarını kaydetti.

Washington'da gündeme gelebilir

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, Batılı müttefiklerden Ukrayna'yı ileri düzey hava ve füze savunma sistemleriyle desteklemeye devam etmelerini ve uzun menzilli silahların kullanımına yönelik sınırlandırılmaların kaldırılmasını talep etti.

Ukrayna'nın uzun menzilli silahları kullanması konusunun Cuma günü Washington'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek görüşmede de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Şu ana kadar ABD, Ukrayna'ya sağladığı silahların Rusya'ya karşı kullanımına yalnızca Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv'e yönelik saldırılarına karşı savunma amaçlı olarak izin veriyor.

dpa / SÖ,ET

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