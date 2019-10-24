Washington-Ankara hattında yeni kriz

PKK'nın üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve 2015'te kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) baş komutanı olan "Mazlum Abdi" ve "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili Ankara-Washington hattında gerilim tırmanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez" açıklaması yaptı. Çavuşoğlu, Kobani'nin ABD'ye iadesi için ABD'ye nota verildiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Kobani hakkıında çıkarılan kırmızı bültenin 196 ülkede geçerli olduğunu belirterek Kobani'nin ABD'ye gitmesi durumunda tutuklanması gerektiğini ve bunun Amerikan makamlarına iletildiğini söyledi.

Gül, "ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak. Bu konuyla ilgili hiçbir yazıya gerek kalmadan Interpol'da kaydı olduğu için gereken yapılacaktır. Konu Dışişleri Bakanlığı üzerinden muhataplarına bir kez daha hatırlatıldı" diye konuştu.

Trump "General Mazlum"un mektubunu Erdoğan'a iletmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam TRT'de yaptığı açıklamada Mazlum Kobani'nin Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Erdoğan, Kobani ile ilgili olarak "Amerikalı yetkililer, senatörler görüşme yapıyorlar. Biz de 'Bu ne haldir? diyoruz. Bir taraftan teröre karşı olmayı konuşuyoruz, bir taraftan da ne yazık ki sizler kapınızı açıp onlarla masaya oturuyorsunuz. Hatta onların size gönderdiği mektubu kendi mektubunuza ek yapıp, bize gönderiyorsunuz, bunları hep konuştuk" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Barış Pınarı Harekâtı'nın başladığı 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği kamuoyuna yansıyan mektupta da Mazlum Kobani'nin adı geçmişti. Trump, Erdoğan'ı operasyondan caydırma amacıyla yazdığı mektupta "General Mazlum da seninle konuşmak istiyor. Geçmişte asla yanaşmayacakları tavizlerde bulunmak istiyor. Sana, henüz elime ulaşan mektubunun bir kopyasını gizli ibareli olarak ilişikte iletiyorum“ ifadelerini kullanmıştı.

Mazlum Kobani Washington'a gidecek mi?

Son olarak ABD'de bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat senatör, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak SDG komutanı Mazlum Kobani'nin ABD'ye yapmayı planlanan ziyaret için vize işlemlerinin hızlandırılmasını istemişti. Mektupta Mazlum Kobani ile yapılacak görüşmenin hem Kongre hem de Trump yönetimi için faydalı olacağı belirtilmişti.

Trump ise Türk operasyonunu durdurduğu için kendisine teşekkür eden Mazlum Kobani'ye cevaben "Kibar sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkürler General Mazlum. Lütfen en içten saygılarımı Kürt halkına iletin. Yakında sizi görmek için sabırsızlanıyorum" mesajını paylaşmıştı.

DW/BK,JD

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