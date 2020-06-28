 WaS: Korona krizi göçmenleri daha sert vurdu | ALMANYA | DW | 28.06.2020

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ALMANYA

WaS: Korona krizi göçmenleri daha sert vurdu

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Almanya’da koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik yavaşlama, göçmenleri Alman vatandaşlarına nazaran daha sert vurdu.

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Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik yavaşlama, göçmenleri Almanlara nazaran daha olumsuz etkiledi. Welt am Sonntag konuyla ilgili haberini Federal İstihdam Dairesi'nin verilerine dayandırdı.

Habere göre salgının patlak verdiği mart ile mayıs ayları arasında Alman vatandaşı olmayan işsizlerin sayısı, yüzde 24 oranında artarak 840 bine yükseldi. Alman vatandaşı olan işsizlerin sayısı ise yüzde 19 artarak 1 milyon 964 bin olarak kaydedildi.

Federal İstihdam Dairesi ayrıca mülteci veren başlıca 8 ülkenin (Suriye, Irak, Afganistan, İran, Eritre, Nijerya, Somali ve Pakistan) vatandaşları arasındaki işsizlik oranlarını da açıkladı. Bu sekiz ülkeden Almanya'ya gelenlerde işsizlik, yüzde 23 oranında arttı ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam olan 272 bine çıktı.

Gastronomi, temizlik ve güvenlik branşlarında yüksek artış

Welt am Sonntag haberinde koronavirüsün ekonomik sonuçlarının özellikle yabancıları vurmasının nedenini bu insanların çalıştığı branşlarla açıkladı. Gastronomi, temizlik ya da güvenlik gibi mesleklerde pandemi döneminde işsizlikte belirgin bir artış görüldü.

Haberde Almanya'da meslek eğitimi almamış olanların ağırlıklı olarak işlerini kaybettiklerine de dikkat çekildi. Meslek eğitimi gerektirmeyen işlerde ise yoğunluklu olarak Alman ya da Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olmayan kişiler çalışıyor.

Koronavirüs kriziyle birlikte istihdam piyasasında Alman vatandaşı olanlarla olmayanlar arasındaki makasın da açıldığı tahmin ediliyor. Henüz bu değişime ilişkin yeni sayılar olmamakla birlikte haberde şu bilgiye yer verildi: Mart ayında çalışabilir durumdaki Alman vatandaşlarının yüzde 63'ü sigortalı bir işte istihdam edilirken bu oran Alman vatandaşı olmayanlarda yüzde 46. Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olup da Alman olmayanlarda bu oran yüzde 53, en çok mülteci veren sekiz ülke arasında ise yüzde 30 olarak kaydedildi.

KNA/ EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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