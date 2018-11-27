 WamS: Alman istihbaratı DİTİB′i izlemeyecek | ALMANYA | DW | 09.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

WamS: Alman istihbaratı DİTİB'i izlemeyecek

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Alman iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ni (DİTİB) izlemeyecek.

Deutschland DITIB Zentralmoschee in Köln Ehrenfeld (Imago/Joko)

Önerdiğimiz linkler

Alman istihbaratının DİTİB’i izlemeye alma planları, eyalet istihbarat örgütleri tarafından eleştiriliyor. Bu adımın aşırı olacağını savunan eyalet örgütleri, risklerin de çok büyük olduğu görüşünde. (09.11.2018)

Alman istihbaratı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin izlenmeye alınıp alınamayacağını değerlendiriyor. DİTİB’e yönelik birçok casusluk iddiası bulunurken, organizasyon "dinci değil milliyetçi" olarak tanımlanıyor. (08.11.2018)

DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Teşkilatı istifa etti. İstifaya gerekçe olarak DİTİB merkez ve din ataşeliğinin müdahalesi gösterildi. (26.11.2018)

Alman hükümeti Müslüman derneklerine yurt dışından mali desteğin kesilmesini istiyor. Paranın nereden karşılanacağı sorusuna somut yanıt verebilense yok. Uzmanlar bu talebin hukuki dayanağının olmadığı görüşünde. (30.11.2018)

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Alman iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) merkezini izlememeye karar verdi. İstihbarat servisi, eylül ayı sonunda DİTİB'in faaliyetlerinin izlemeye alınmasına gerek olup olmadığı konusunda inceleme başlatmıştı. Welt am Sonntag’ın güvenlik çevrelerine dayandırdığı habere göre istihbarat servisi yaptığı değerlendirmede mevcut durumda izlemenin uygun araç olmadığı sonucuna vardı.

Habere göre Anayasayı Koruma Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı konuya daha ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğinde mutabık kaldı. Ancak her iki kurumdan da resmi bir açıklama yapılmadı. Welt am Sonntag'a konuşan bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü "Bu tür prosedürlerde genellikle alışılmış olduğu üzere İçişleri Bakanlığı süreç tamamlandıktan sonra açıklama yapar” dedi. Sözcü bunun ne zaman olacağını ise öngörmenin mümkün olmadığını söyledi.

Gazeteye konuşan Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) Milletvekili Michael Frieser DİTİB'in izlenip izlenmeyeceğinin istihbaratın gündeminde olması gerektiğini savundu. Frieser radikal İslamcı imamların camilerde nefret söylemlerinde bulunduğunun tespit edilmesi halinde izlemenin gerekli olacağını söyledi.

Boris Pistorius SPD

Aşağı Saksyona İçişleri Bakanı Boris Pistorius

Pistorius: DİTİB'deki seküler güçleri desteklemeliyiz

Sosyal Demokrat Partili Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius ise DİTİB'in izlenmesine karşı olduğunu açıkladı. Ankara'nın DİTİB üzerindeki siyasi etkisinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "belirgin bir biçimde arttığını” söyleyen Pistorius DİTİB'in bir muhatap olarak önemli olduğuna dikkat çekti. "Kurumda baskı altında olan seküler güçleri desteklemeliyiz” diyen Pistorius "DİTİB'in izlenmesinin gerekli olduğu izlenimi vermek diyaloga hiçbir biçimde yardımcı olmaz” diye konuştu. Aşağı Saksonya Anayasayı Koruma Teşkilatı da DİTİB'in Aşağı Saksonya/Bremen teşkilatında "anayasaya düşman çabalar olduğuna dair dayanak noktaları bulunmadığını” açıkladı.

Federal  Anayasayı Koruma Teşkilatı eylül ayı sonunda eyalet yönetimlerine, DİTİB hakkında bilgi içeren bir dosya göndererek, DİTİB'le ilgili ellerindeki materyal ve bilgileri ekim ayı ortasına kadar paylaşmalarını istemişti. Bu dosyada "Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın özellikle Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri operasyonu nedeniyle bazı DİTİB cami cemaatlerinin anayasaya düşman, milliyetçi ve dinci faaliyetler geliştirdikleri ve bu kapsamda açıklamalarda bulundukları" belirtilmişti. Ancak istihbarat servisinin eyaletlerdeki tüm birimleri DİTİB'in izlenmesi planına karşı çıkmıştı.

Almanya'da daha önce de DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların, Gülen yapılanmasına yakın olduğundan şüphe edilen kişiler hakkında Ankara'ya rapor gönderdiği yönündeki iddialar tepkiyle karşılanmıştı. Almanya'da DİTİB’e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor.

AFP / EC, MY

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Köln DITIB-Zentralmoschee

DİTİB'den istifalarda "Ankara" faktörü 27.11.2018

Almanya'da DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Teşkilatının istifasının yankıları sürüyor. Teşkilat Başkanı Kılıç, din hizmetleri ataşeliklerinin müdahalelerini ve merkezin değişim taleplerine kulak tıkamasını eleştirdi.

Stuttgart DiTiB-Moschee

Almanya'da iç istihbarat DİTİB'i inceliyor 08.11.2018

Alman istihbaratı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin izlenmeye alınıp alınamayacağını değerlendiriyor. DİTİB’e yönelik birçok casusluk iddiası bulunurken, organizasyon "dinci değil milliyetçi" olarak tanımlanıyor.

Deutschland DITIB-Moschee Fürthen

Almanya'da DİTİB’in izlenme planlarına eyaletlerden tepki 09.11.2018

Alman istihbaratının DİTİB’i izlemeye alma planları, eyalet istihbarat örgütleri tarafından eleştiriliyor. Bu adımın aşırı olacağını savunan eyalet örgütleri, risklerin de çok büyük olduğu görüşünde.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin yeni lideri Annegret Kramp-Karrenbauer

Yeni CDU lideri Türkiye hakkında ne demişti?

CDU liderliğini Merkel’den devralan Kramp-Karrenbauer, geçmişte Türkiye ve Almanya’daki Türkler hakkında çeşitli açıklamalarda bulunmuş bir isim. Merkel'in halefinin bu kapsamdaki açıklamalarını derledik. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 