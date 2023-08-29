Wagner lideri Yevgeni Prigojin defnedildi

Bir hatfa önce Moskova-St. Petersburg uçuşu sırasında düşen özel jetin içinde olduğu ve hayatını kaybettiği açıklanan Wagner Grubu lideri 62 yaşındaki Yevgeni Prigojin, bugün toprağa verildi. Prigojin'in basın servisinden yapılan açıklamada, törenin kamuoyuna kapalı olarak sadece Prigojin'in yakın çevresinin katılımıyla yapıldığı belirtildi. Açıklamada Prigojin'e veda etmek isteyenlerin St. Petersburg'taki Porohov mezarlığını ziyaret edebileceği kaydedildi.

Putin'in törene katılmayacağı açıklanmıştı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cenaze törenine katılmayacağını duyurmuştu. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı'nın törene katılmasının planlanmadığını, yapılacak tören hakkında da yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtmişti.

Wagner Grubu'na yakın olduğunu belirten kişi ve gruplar, haberleşme uygulaması Telegram'da yaptıkları paylaşımlarda, Rus yetkililerin tören hakkında kasıtlı olarak bilgilendirilmediğini belirtti. Ayrıca Prigojin'in cenaze töreniyle ilgili kafa karışıklığı yaratılması için yanlış bilgi yayıldığı da iddia edildi.

Prigojin'in içinde bulunduğu özel bir jet geçen Çarşamba günü Moskova'dan St. Petersburg'a giderken düşmüş; Wagner liderinin yanı sıra, yardımcısı Dimitri Utkin ve sekiz kişinin daha olayda yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Prigojin'in ölümüne dair 24 Ağustos'ta ilk kez konuşan Putin, Wagner liderinin öldüğünü doğrulamış ve Prigojin'i "ciddi hatalar yapmış, yetenekli bir iş insanı" olarak tanımlamıştı. Ağır suçlardan sorumlu Rus Soruşturma Komitesi, Pazar günü Prigojin'in ölümünün resmi genetik analizle doğrulandığını açıklamıştı. Ancak uçağın düşme nedeni hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Batılı ülkeler ve Ukrayna Prigojin'in ölümünde Kremlin'in rolü olabileceğine dikkat çekerken, Moskova bu iddiaları yalanlıyor.

Prigojin'in emrindeki paralı askerler geçen Haziran ayında askeri yönetime karşı isyan başlatmış, Putin bu adımın ardından Prigojin'i "hain" diye tanımlamıştı. Daha sonra isyanı sona erdiren Prigojin Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabulucuğunda Belarus'a gitmişti. Prigojin'in ölümünden iki gün önce Afrika'da olduğunu gösteren bir video da sosyal medyada paylaşılmıştı.

AFP,dpa / HT,ET

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