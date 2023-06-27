Wagner krizi: Putin'den paralı askerlere çağrı

Rusya'da başarısızlıkla sonuçlanan askeri isyan sonrası ilk kez konuşan Putin, Wagner mensuplarına üç seçenek sundu. Putin, Ukrayna ve Batılı müttefiklerini ise Rusların birbirini öldürdüğünü görmeyi istemekle suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya yönelik ayaklanmayı gerçekleştiren Wagner paralı asker grubuna çağrıda bulundu.

İsyancıların geri çekilmesinin ardından ilk kez açıklamada bulunan Putin, üç seçenek sunduğu Wagner mensuplarına, "Bugün Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve yakınlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus'a da gidebilir" dedi.

"Kardeş katlinden" kaçınmak için geri çekilen Wagner savaşçıları ve komutanlarına teşekkür eden Putin, bu paralı asker grubu mensuplarının büyük bölümünün vatansever olduğunu söyledi.

Putin konuşmasında orduya yönelik ayaklanma emrini veren Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'den ise bahsetmedi.

Rusya'nın varlığını tehdit eden bu isyanın arkasındakilerin cezalandırılacağını söyleyen Putin, ayaklanmayı organize edenlerin komuta ettikleri askerlere de ihanet ettiğini söyledi. Rusya lideri, "Onlara yalan söylediler, onları ölüme ittiler" ifadelerini kullandı.

"Kardeş katli istediler"

Açıklamaları televizyon kanallarından canlı yayınlanan Rusya lideri, yaşananları "tam da Rusya'nın düşmanlarının istediği bir kardeş katli" olarak tanımladı.

Ayaklanma sırasında Moskova'daki geniş güvenlik önlemleri kapsamında şehre girişler sıkı kontrol altına alınmıştı. Fotoğraf: Sofya Sandurskaya/ITAR-TASS/IMAGO

"Kiev'deki Neo-Naziler ile Batılı patronları ve yurt içindeki tüm vatan hainleri, Rus askerlerinin birbirini öldürmesini istedi" diyen Putin, Rusya'nın düşmanlarının bu ülkenin "kanlı bir iç kargaşada boğulduğunu" görmek istediklerini savundu.

Rusya lideri, "Ortaya koyulan sivil dayanışma, iç karışıklık organize etmeye yönelik tüm girişimlerin ve her türlü şantajın başarısızlığa uğramaya mahkûm olduğunu gösterdi" diye konuştu.

Pilotların ölümünü doğruladı

Paralı askerlerin Moskova'ya ilerlemesini engellemeye çalışırken ölen Rus pilotlara da övgüler yağdıran Putin, "kendilerini feda eden kahraman pilotların cesaretinin Rusya'yı trajik ve yıkıcı sonuçlardan koruduğunu" söyledi. Böylece Putin olaylarda Rus pilotların hayatını kaybettiğine dair haberleri doğrulamış oldu. Kaç Rus pilotun öldüğüne ya da Wagner grubunca kaç hava aracının düşürüldüğüne dairse resmi bir açıklama yok. Rus medyasında çıkan haberlerde, üç helikopter ve bir uçağın düşürülmesi sonucu 13 pilotun öldüğü iddia edilmişti.

Putin'in Kremlin'de güvenlik yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Savunma Bakanı Şoygu da yer aldı. Fotoğraf: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Putin ayrıca aralarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da bulunduğu yetkililerle gerçekleştirdiği bir toplantıda, ayaklanma sırasındaki çalışmalarından ötürü güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Wagner grubunun hedefindeki isim olan Şoygu krizin başlangıcından bu yana dün ilk kez kamuoyunda görülmüştü. Wagner lideri Prigojin, isyan sırasında emrindeki paralı askerlerin Rusya'nın güneyindeki bazı askeri üsleri ele geçirmesi sonrasında, Rus ordusunda "yeniden adaletin tesis edilebilmesi" için Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un kendisine teslim edilmesini istemişti. Prigojin'in beceriksizlik ve yolsuzlukla suçladığı bu isimleri devirebilmek için uzun süredir hazırlık içinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Prigojin'in emrindeki paralı askerlerin Cumartesi gecesi Belarus arabuluculuğunda varılan anlaşma sonucunda geri çekilmesiyle sonuçlanan ayaklanma sürecinin başından beri kamuoyunda görülmeyen Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Putin'in dün akşam gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin görüntülerde de yer almadı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, varılan anlaşma kapsamında Wagner mensubu paralı askerlerin kışlalarına döneceğini, kendilerine karşı herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını ve Prigojin'in de Rusya'yı terk ederek Belarus'a gideceğini duyurmuştu. Kremlin'in isyanı sona erdiren anlaşmayla ilgili açıklamasında, ordu yönetiminde herhangi bir görev değişikliğine gidileceğine dair bilgi yer almamıştı.

DW,AFP,rtr/CÖ,BK