Wagner Bahmut’tan çekiliyor

Rusya'nın paramiliter grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin, mühimmat sıkıntısı nedeniyle 10 Mayıs'ta savaşçılarını geri çekeceğini ve Bahmut'taki mevzileri Savunma Bakanlığı birimlerine bırakacaklarını açıkladı.

Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin Fotoğraf: Sergei Ilnitsky/Pool EPA via AP/dpa/picture alliance

Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin daha önce yaptığı açıklamada, ikmal sıkıntısı nedeniyle asker kayıplarının çok arttığını ifade ederek, bu durumun düzeltilmemesi halinde Ukrayna’nın doğusundaki Bahmut kentinden çekileceklerini söylemişti.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya tepki

Rusya Devlet Başkanı Vlamir Putin’le geçmişte yakın bağlantısı olduğu bilinen Yevgeny Prigozhin, Rus ordusunun üst düzey yöneticilerine ağır suçlamalar yöneltti. 61 yaşındaki Prigozhin, Cuma günü Telegram üzerinden yayınladığı videoda, karanlık bir çayırda sıralanmış cesetlerin önünde görülüyor ve "Bu, bugün öldürülen Wagner savaşçıları. Kanları hala taze" diyor. Ardından kameraya doğru yönelerek doğrudan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'u hedef alan sözler sarf ediyor. Prigozhin bağırarak, "Şoygu, Gerasimov, mühimmat nerde, lanet olsun!" diye soruyor. Sözlerine, "Yaratıklar, pahalı kulüplerde oturuyorsunuz, çocuklarınız hayatın tadını çıkartıyor ve YouTube klipleri çekiyorlar" diye devam eden Wagner patronu, "Yeterince mühimmat olsaydı, ölü sayısı beş kat daha düşük olurdu” ifadesini kullanıyor.

Wagner savaşçıları Rusya'nın Ukrayna işgalinde önemli bir rol üstlenerek, Bahmut'u ele geçirmek için aylardır devam eden en kanlı savaşa öncülük etti. Vahşi savaş taktikleri ile bilinen Wagner’in kurucusu Prigozhin ile Rus ordusu arasında son zamanlarda güç mücadesi yaşanıyor. Prigozhin, adamlarının yeterince desteklenmediğini ifade ederek Rus ordusunun üst düzey yöneticilerini defalarca eleştirdi.

Kremlin sözcüsü Peskov, Prigozhin'in açıklamaları hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Reuters, dpa/MK,HT

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