Wagner şefi Prigojin 2022'de rekor kazanç sağladı

Bağımsız gazetecilerin yürüttüğü araştırma, Salı günü medya portalı Moşem Objasnit'te yayınlandı. Araştırma sürecinde, Prigojin'in çeşitli firmalarının mâli belgelerini birbirleriyle karşılaştıran gazeteciler, Wagner'in yöneticisi Prigojin'in, geçen yıl yaklaşık 52 milyon euro gelir elde ettiğini belirledi. Elde edilen verilere göre, Wagner şefinin 2021 yılındaki geliri, 21 milyon euro seviyesindeydi.
Bu ticari başarısını Rus Savunma Bakanlığı ile yaptığı sözleşmelere borçlu olan Prigojin'in şirketleri, Savunma Bakanlığı için, Rus askerlerine yemek hizmetleri ve kışla inşası gibi faaliyetlerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Prigojin, Kremlin için catering hizmetlerinde bulunması ve restoranları olması nedeniyle, "Putin'in aşçısı" lakabıyla da tanınıyor.
Haberde, Prigojin ve Wagner'in paralı askerlerinin, savaş başladığından bu yana, çeşitli zamanlarda, Savunma Bakanlığı'nı eleştiren sözler sarf etmesine de değinildi. Haberde, bu eleştirilerin Wagner ile Rus devleti arasındaki iş ilişkisini zedelemediği ifade edildi. Prigojin'in şirketlerinin, Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra, Kremlin'den de yüksek değere sahip ihaleler almayı sürdürdüğü kaydedildi.
Prigojin, söz konusu habere ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.