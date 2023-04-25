Wagner şefi Prigojin 2022'de rekor kazanç sağladı

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri olan ve "Putin'in aşçısı" olarak bilinen Yevgeni Prigojin, savaşla birlikte gelirini iki katından fazla artırdı.

Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeni Prigojin'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 2022 yılında rekor düzeyde gelir elde ettiği bildirildi.

Bağımsız gazetecilerin yürüttüğü araştırma, Salı günü medya portalı Moşem Objasnit'te yayınlandı. Araştırma sürecinde, Prigojin'in çeşitli firmalarının mâli belgelerini birbirleriyle karşılaştıran gazeteciler, Wagner'in yöneticisi Prigojin'in, geçen yıl yaklaşık 52 milyon euro gelir elde ettiğini belirledi. Elde edilen verilere göre, Wagner şefinin 2021 yılındaki geliri, 21 milyon euro seviyesindeydi.

Bu ticari başarısını Rus Savunma Bakanlığı ile yaptığı sözleşmelere borçlu olan Prigojin'in şirketleri, Savunma Bakanlığı için, Rus askerlerine yemek hizmetleri ve kışla inşası gibi faaliyetlerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Prigojin, Kremlin için catering hizmetlerinde bulunması ve restoranları olması nedeniyle, "Putin'in aşçısı" lakabıyla da tanınıyor.

Catering'den paralı askerlere: Yevgeni Prigojin, 2011 yılında yeni açtığı bir restoranda Vladimir Putin'e yemeğini servis ediyor Fotoğraf: picture-alliance/AP Photo/M. Japaridze

Haberde, Prigojin ve Wagner'in paralı askerlerinin, savaş başladığından bu yana, çeşitli zamanlarda, Savunma Bakanlığı'nı eleştiren sözler sarf etmesine de değinildi. Haberde, bu eleştirilerin Wagner ile Rus devleti arasındaki iş ilişkisini zedelemediği ifade edildi. Prigojin'in şirketlerinin, Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra, Kremlin'den de yüksek değere sahip ihaleler almayı sürdürdüğü kaydedildi.

Prigojin, söz konusu habere ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Wagner'in paralı askerleri, yalnızca Ukrayna'da değil, Afrika'da da faaliyet gösteriyor.

Haberin yayınlandığı portal, yurt dışında yaşayan Rus iş adamı Mikail Hodorkovski tarafından finanse ediliyor.

dpa / BÜ,EC