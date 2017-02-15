Würzburg'da bıçaklı saldırının ardından kent yasta

Almanya'nın Würzburg kentinde bıçaklı bir saldırganın şehir merkezinde üç kişi öldürmesi altı kişiyi ise yaralamasının ardından soruşturma sürüyor.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann Bavyera Radyosu'na yaptığı açıklamada, saldırganın 2015 yılından bu yana Würzburg'da yaşadığını ve son dönemlerde psikolojik sorunlara sahip olduğunu belirtti. Herrmann ayrıca saldırganın son aylarda şiddete meyilli tavırları nedeniyle dikkat çektiğini ve birkaç gün önce zor kullanılarak psikiyatriye sevk edildiğini belirtti. Saldırganın bıçakla saldırı düzenlediği sırada bazı vatandaşların kendisini engellemeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann

Zanlının saldırı sırasında görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre "Allahu Ekber" diye bağırması sebebiyle saldırının radikal İslamcı saiklere sahip olup olmadığı da soruşturuluyor.

Zanlının son olarak Würzburg'da evsizlerin kaldığı bir yurtta kaldığı bildirildi. 24 yaşındaki zanlının olay sırasında bir polis memuru tarafından bacağından vurulduğu ancak hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan zanlının cezaevine gönderilip gönderilmeyeceği henüz belirsiz. Emniyet yetkililerinin olayla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Würzburg'da kurbanlar anılıyor

Zanlının dün saldırı düzenlediği yere vatandaşlar kurbanlar anısına çiçekler bırakırken mumlar yaktı. Zanlı üç kişiyi öldürürken altı kişiyi de ağır yaralamıştı. Yaralananlardan ikisinin hayati tehlikesi sürüyor.

Würzburg'un bağlı olduğu Bavyera Eyaleti'nin Başbakanı Markus Söder saldırıyı "kötü ve korkunç" diye nitelendirerek polise ve kurtarma ekiplerine çabalarından dolayı teşekkür etti. Söder birçok vatandaşın saldırganı durdurmak için gösterdiği çabayı da överek, "Şimdi bu olayın nedeni açıklığa kavuşturulmak zorunda" dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet ise ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara ise bir an önce iyileşmeleri temennisinde bulundu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, "Arka planında ne olursa olsun, bu, kurbanlara ve ailelerine çok fazla acı çektiren anlamsız ve çirkin bir saldırı" ifadesini kullandı.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner de saldırıyı "korkunç" diye nitelendirerek, "Kurbanları düşünüyor, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Yeşiller'in Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock da "olay yerinde görev yapan bütün kurtarma ekiplerine ve müdahale eden cesur insanlara" teşekkür etti. Siyasetçi "Düşüncelerimiz kurbanlar, aileleri ve bu korkunç olaya tanık olanlarla. Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum" dedi.

dpa, AFP / HT,EC

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