Würzburg saldırısında "İslamcı arka plan" şüphesi

Almanya'nın Würzburg kentinde geçen hafta yayalara bıçakla saldırarak üç kişinin ölümüne neden olan faille ilgili soruşturma sürüyor. Münih Başsavcılığı ve Bavyera Eyalet Emniyet Teşkilatı, olayda "İslamcı bir arka planın bulunabileceğini" açıkladı.

Açıklamada olayla ilgili olarak zanlıda propaganda malzemeleri ya da benzer aşırılıkçı içeriklere henüz rastlanmadığı, 130'u aşkın polis memurunun soruşturmada görev aldığı kaydedildi.

2015 yılından bu yana Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki Somalili zanlı, geçen cuma günü şehir merkezinde yayalara bıçakla gelişigüzel saldırmış, saldırıda 82, 49 ve 24 yaşlarındaki üç kadın yaşamını yitirirken dört kadın, 11 yaşındaki bir kız çocuğu ve 16 yaşındaki bir genç ağır yaralanmıştı. Ağır yaralıların hayati tehlikeyi atlattıkları bildirildi.

Olay yerine gelen polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen zanlının hastane yatağında suç eylemini "benim cihadım" olarak nitelendirdiği belirtiliyor. Görgü tanıkları da, zanlının olay yerinde iki kez "Allahu ekber" diye bağırdığını bildirmişti. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kişinin cezai ehliyeti ve psikiyatriye sevkiyle ilgili karar bilirkişi raporunun ardından verilecek.

epd / BK,ET

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