VW, BMW ve Mercedes-Benz'de kâr yarı yarıya düştü

Kriz Almanya'nın önde gelen üç otomobil üreticisini vurdu. Yılın üçüncü çeyreğinde VW, BMW ve Mercedes-Benz'de kâr 7 milyar 100 milyon euroya düştü. Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 düşüş anlamına geliyor.

Almanya'nın önde gelen otomobil şirketleri olan Volkswagen (VW), BMW ve Mercedes-Benz'in yılın üçüncü çeyreğindeki kârı, bir önceki yıla kıyasla neredeyse yarı yarıya azaldı. Üç şirketin Temmuz-Eylül dilimindeki operasyonel kâr marjının 7 milyar 100 milyon euroya gerilediği bildirildi. Şirketlerin cirosunun da yaklaşık yüzde 6 azalarak 145 milyar 400 milyon euroya düştüğü kaydedildi. Operasyonel Kâr Marjı, bir şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği kârın, satış gelirlerine oranını gösteren finansal göstergeye deniliyor.

Üç Alman otomobil devine ilişkin sayıların, dünya çapında yaklaşık olarak 140 ülkede faaliyet gösteren uluslararası denetim ve danışmanlık hizmetleri şirketi Ernst & Young (EY) firmasının dünya çapındaki en büyük 16 otomobil üreticinin mali durumuna yönelik analizine dayandığı bildirildi.

Yılın ilk yarısı da düşüşle kapanmıştı

Son günlerde Alman otomobil üreticileri ile tedarik sektöründen çok sayıda şirket de işten çıkarmalara ve kısa mesaiye gidileceğini açıkladı.

Alman otomobil üreticilerinin bilançosu yılın ilk yarısında da olumsuz bir görünüm almıştı. 2023'ün ilk yarısıyla karşılaştırıldığında bu yılın ilk altı ayında otomobil şirketlerinin kazancı yüzde 18 gerilemiş, cirolarında da yüzde 0,4 oranında hafif düşüş kaydedilmişti.

Volkswagen (VW), BMW ve Mercedes-Benz'in yılın üçüncü çeyreğindeki kârı, bir önceki yıla kıyasla neredeyse yarı yarıya azaldı. Fotoğraf: Daniel Goetzhaber/GEPA pictures/IMAGO

EY Piyasa Analisti Constantin Gall'in tanımıyla Almanya'nın önce gelen üç şirketi için Temmuz-Eylül dönemi "kapkara bir çeyrek" oldu. Korona pandemisi sonrasında kırılan rekorlar öte yandan otomobil devlerinin içinde bulunduğu yapısal sorunları da gözler önüne serdi ve mevcut kriz o yapısal sorunların gün ışığına çıkmasından başka birşey de değil. Call'e göre mesela Alman otomotiv sektörü elektrikli araç üretiminde Çin gibi ülkelerden yapılan rekabete karşı ayakta durmakta zorlanıyor. Rekabet edebilmesi için yapılması gereken yatırımlar masraflı ve mevcut yapılar da eski ve ağır işliyor. Gall, "Önümüzdeki yıllar bu şirketler için çok sert olacak" diyerek oldukça sorunlu bir sürece gidildiğine de işaret etti.

Otomobil devi Volkswagen'da (VW) ise onbinden fazla kişinin işten çıkarılması ve üç de tesisin tamamen kapatılması gündemde. Fotoğraf: Titgemeyer/osnapix/picture alliance

Binlerce emekçinin işi tehlikede

Almanya'da otomobil sektörü tüketici talebinin özellikl elektrikli araçlara ilgisindeki azalmayla derin krize girdi.

Köln'de üretim yapan ABD şirketi Ford'un 2 bin 900 kişiyi işten çıkaracağı açıklandı. Böylece 2027'ye kadar her dört iş pozisyonundan biri yok olacak. Çok sayıda Türkiye ve göç kökenlinin çalıştığı ve tamamen elektrikli araç üretimi yapılan Köln'deki tesislerde ayrıca kısa mesaiye gidileceği açıklandı.

Otomobil devi Volkswagen'da ise onbinden fazla kişinin işten çıkarılması ve üç de tesisin tamamen kapatılması gündemde. Toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turunda da uzlaşı sağlanamamış, müzakereleri yürüten IG Metall sendikasının zam talebi reddedilmiş, hatta işçi maaşlarında yüzde 10 azaltma talep edilmişti.

Otomobil sektörüne çalışan büyük tedarikçilerden Bosch, ZF, Continental ve Schaeffler de binlerce çalışanını işten çıkaracağını ve kısa mesaiye gideceğini duyurdu.

dpa/ETO,TY

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