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Von der Leyen'dan AB genişlemesi hakkında açıklama

13 Eylül 2023

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Ukrayna'nın AB'ye katılım konusunda önemli gelişme kaydettiğini ancak daha yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der LeyenFotoğraf: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'na hitaben yaptığı yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında genişlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Von der Leyen, Haziran 2022'de adaylık statüsü verilen Ukrayna'nın AB'ye katılım yolunda önemli adımlar attığını gördüklerini söyledi ancak yerine getirilmesi gerekenler olduğunu belirtti.

"Bunun kolay bir yol olmadığını biliyoruz" diyen von der Leyen "Üyelik, değerler temelindedir. Bu da ağır bir çalışma ve liderlik gerektirir. Ancak daha şimdiden büyük gelişme var. Ukrayna'nın (aday olmasından bu yana) büyük aşamalar kat ettiğini gördük" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Avrupalı parlamenterlere hitap etti.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Avrupalı parlamenterlere hitap etti.Fotoğraf: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Von der Leyen'ın Ukrayna, Moldova ve Batı Balkan ülkelerinin geleceğini AB içerisinde gördüğü yönündeki sözleri Avrupalı parlamenterler tarafından uzun süre alkışlandı.

AB Komisyonu Başkanı, Gürcistan'ın AB'ye adaylığı konusunda ise oldukça temkinli davrandı. "AB perspektifinin Gürcistan'daki birçok kişi için ne kadar önemli olduğunu biliyorum" diyen von der Leyen, AB'nin yeni üye ülkeleri kabul edebilmek için hazırlanması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ağustos ayı sonunda Slovenya'da yaptığı açıklamada 27 üyeliği birliğin 2030 yılına kadar genişlemeye hazır olması gerektiğini söylemişti. Ancak Michel'in ifade ettiği tarihe kadar genişleme konusunda üyeler farklı yaklaşımlar sergiliyor ve henüz bir fikir birliğine varılmış değil.

Avrupa Birliği'ne şu anda aday olan ülkeler Batı Balkanlar'dan Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Sırbistan'ın yanı sıra 1999'dan beri Türkiye, 2022'den bu yana da Ukrayna ve Moldova. Gürcistan ve Kosova ise AB'ye potansiyel aday ülkeler.

Bir ülkenin AB'ye üye olabilmesi için üye ülkelerin oybirliğiyle karar alması gerekiyor.

Ursula von der Leyen
Ursula von der LeyenFotoğraf: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

"Yeni bir Afrika stratejisine ihtiyacımız var"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen yıllık konuşmasında birliğin Afrika konusunda da "yeni bir stratejik yaklaşım" geliştirmesi gerektiğini söyledi.

"Sahel bölgesini düşünün, burası en yoksul ancak demografik açıdan en hızlı büyüyen bölgelerden biri" diyen von der Leyen "Askeri darbelerin başarısı bölgeyi gelecek yıllarda daha da istikrarsız hale getirecek. Rusya kaosu hem etkiliyor hem de kaostan fayda sağlıyor" dedi.

Von der Leyen AB'nin Ukrayna'da olduğu gibi Afrika'da da birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi ve "Meşru hükümetlerle, bölgesel organizasyonlarla işbirliğine odaklanmalıyız" diye konuştu.

AFP, Reuters / EC, HT

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Von der Leyen'dan AB genişlemesi hakkında açıklama

Politika13 Eylül 2023
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