Von der Leyen: Taliban'la görüşmek 'tanıma' anlamına gelmiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya'nın başkenti Madrid'de AB kurumları için çalışmış Afgan görevlilerin getirildiği göçmen kabul merkezini ziyaret etti. Von der Leyen burada yaptığı açıklamada birliğin Taliban ile müzakereler yürüttüğünü doğruladı.

Bu görüşmelerin "kesinlikle örgütü tanıma anlamına gelmediğini" söyleyen AB Komisyonu Başkanı, şu aşamada en önemli konunun tahliyeleri kolaylaştırmak olduğunu ifade etti. Von der Leyen, Taliban'ın Afganistan'da kontroü sağlaması sonrası hayatı tehlikeye giren insanlara "yasal ve güvenli" kaçış yolları sunmanın en öncelikli konu olduğunu belirtti.

Von der Leyen, Afganistan'a yönelik insani yardımların artırılmasının da görüşüldüğünü söyledi. "Yardım etmek zorundayız, bu bizim sorunluluğumuz" diye konuşan AB Yetkilisi, sadece ülkeden kaçanlara değil Afganistan'da kalanlara da yardım etmek gerektiğini vurguladı. Ancak Von der Leyen, yapılacak yardımların insan hakları ve kadın haklarına riayet edilmesi şartına bağlı olacağının altını çizdi. Avrupa Birliği, gelecek yedi yıl için Afganistan'a bir milyar euro tutarında yardım yapılmasını planlamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Sanchez: Uluslararası misyon boşa gitmedi

Vo der Leyen'e eşlik eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise Afganistan'daki uluslararası misyonun "boşa gitmediğini" söyledi. Özellikle eğitim alanında önemli çalışmalar yapıldığını söyleyen Sanchez, "Biz ektik, umuyoruz ki ektiklerimiz gelecekte Afgan halkına daha fazla refah, güvenlik ve özgürlük getirir" diye konuştu. Taliban'ın uluslararası birliklerin ülkeden ayrılması sonrası hızlı bir şekilde ülkede kontrolü sağlaması, NATO'nun Afganistan misyonunu tartışmaya açmış ve çekilme kararının hatalı olduğu değerlendirmelerine neden olmuştu.

Afganistan'da AB kurumları için çalışan Afgan görevliler için oluşturulan kabul merkezinin bin kişilik kapasitesi bulunuyor. AB'den yapılan açıklamada, merkeze getirilen 200'den fazla Afgan'ın AB ülkelerine dağıtılacağı belirtildi.

dpa,AFP/BÖ,ETO

©️ Deutsche Welle Türkçe