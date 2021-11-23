Von der Leyen: Belarus AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sınırda yaşananların bir "göçmen krizi olmadığını" söyleyen von der Leyen, "Bu otoriter bir rejimin demokratik komşularını istikrarsızlaştırma girişimidir" dedi. AB'nin bir bütün olarak bir meydan okuma ile karşı karşıya olduğunu belirten AB Komisyonu Başkanı, AB'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve İngiltere ile Belarus yönetimine karşı olası yeni yaptırımlar hakkında görüşmeler yürüttüğünü ifade etti.

Komisyon'dan yeni yasal düzenleme

AB Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Margaritis Schinas ise Komisyon'un, "bilerek veya bilmeyerek insan ticaretine ve insan kaçakçılığına dahil olan ya da bunu kolaylaştıran ulaşım şirketlerine karşı önlem alma imkanı verecek" yeni bir yasal çerçevenin hazırlığını yaptığını belirtti. Schinas, söz konusu şirketler için AB içinde faaliyet yasağına kadar varabilecek önlemler üzerinde durulduğunu söyledi.

Belarus-Polonya sınırında halihazırda binlerce göçmen sınırları aşarak AB topraklarına girebilmek için bekleyiş içinde. AB Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya çoğu Orta Doğu ülkelerinden gelen göçmenleri kasten ülkeye getirerek AB topraklarına kaçak girişlerini sağlama suçlamasını yöneltiyor. AB, Lukaşenko'nun bu şekilde Belarus'a uygulanan yaptırımlara misilleme yaptığı görüşünde. Birlik, Lukaşenko'nun tartışmalı bir seçimin ardından yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ülkeye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

dpa / BÖ,ET

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