Volkstimme: AB dışarıya karşı birlik ruhu yansıtmalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni üyeleri dün Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Alman siyasetçi Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni AB Komisyonu 1 Aralık'ta göreve başlayacak. Magdeburg'da yayımlanan Volkstimme gazetesindeki yorumda yeni AB Komisyonu'nun önündeki aşılması gereken sorunlara dikkat çekiliyor.

"Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni AB Komisyonu'nun gecikmiş de olsa onaylanması ile belirsiz bir durum sona erdi. Komisyonun aşması gereken bir başka büyük sorun ise Brexit. Bunun ardından AB, sonunda kendi işleri ile meşgul olmaya başlayabilir. Komisyon Başkanı von der Leyen iklim koruma ve dijitalleşmeyi öne çıkardı. Ve Avrupa'yı dünya sahnesinde bağımsız bir güç merkezi kılacak kendine güvenli bir dış politikaya vurgu yaptı. Bunun zamanı geldi. Önemli küresel aktörler ABD, Rusya ve Çin'in arasında ezilmemek için AB'nin kendi içindeki tezatlara rağmen dışarıya karşı birlik ruhu yansıtması gerekiyor.”

Baden-Baden'da yayımlanan Badisches Tagblatt, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın oylama öncesinde yaptığı konuşmada dile getirdiği hedefleri ele alıyor.

"Ursula von der Leyen iddialı hedefler dile getirdi, zaten başka türlüsü de şaşırtıcı olurdu. ‘Yeşil anlaşma,' dijitalleşme, Avrupa'nın dünyada daha güçlü bir rol üstlenmesi ve AB içinde esaslı bir değişim. Hepsi de kulağa hoş geliyor, özellikle de dönüşümlü olarak İngilizce, Almanca ve Fransızca anlatılınca. Ama dün yapılan başlangıcın büyüsü herkesi o kadar etkilemedi. Von der Leyen'in taç giymesinden sonra yaptığı Twitter paylaşımında Jean-Claude Juncker'ı şimdiden özlediğini söyleyen Heidelbergli Yeşiller milletvekili Reinhard Bütikofer gibi o kadar da parlak olmayan geçmiş için gözyaşı döken bile oldu. AB'nin yeni patronuna yönelik eleştiri daha kibarca ifade edilemezdi.”

Münih’te yayımlanan Süddeutsche Zeitung AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'ın konuşmasında dile getirdiği daha güçlü bir Avrupa konusunu yorumluyor.

"Von der Leyen konuşmasında özellikle Almanya'da rahatsızlık yaratan bir noktaya değindi: Güç meselesi, hatta askeri güç. Yeni saldırgan tavırlı Rusya ve muzaffer edalı Çin bir yanıt vermeye zorluyor. Ve Donald Trump, yeniden ABD Başkanı seçilirse, NATO'yu tamamen gözden çıkarabilir. Bunların yaşanması şart değil ama Avrupa'nın savunmayı güçlendirerek, NATO'ya takviye yaparak ve ortak bir silahlanma politikası ile buna hazırlıklı olması akıllıca olur.”

Kölner Stadt Anzeiger, Ursula von der Leyen'ın yeni AB Komisyonu içindeki rolünü ele alıyor.

"Von der Leyen girişimleri için çoğunluk aramak zorunda kalacak; zor bir iş. En büyük üye ülke olan Almanya'dan ne kadar yardım alacağı ise burada belirleyici olacak. Büyük Koalisyon, AB'den duyduğu coşkuyu şimdiye kadar sadece hükümet protokolüne yazdı. Ancak daha fazlası gerekiyor. Federal Hükümet de AB'ye daha yüksek miktarda aidat ödemekten kaçınmamalı. Ursula von der Leyen'in planları para gerektiriyor, hem de çok para. Ama sonunda buna değebilir.”

AFP, dpa/JD, EC

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