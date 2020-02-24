Volkmarsen'da 18'i çocuk 52 yaralı

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Volkmarsen kentinde Pazartesi günü karnaval geçidine bir otomobilin dalması sonucu yaralananların sayısı 52 olarak açıklandı.

Kassel Emniyet Teşkilatı, 52 yaralıdan 18'inin çocuk olduğunu belirterek yaralılardan 35'inin hastanede tedavi gördüğünü, ayakta tedavi edilen 17 kişinin evlerine gönderildiğini bildirdi.

Karnaval geçidinin düzenlendiği bölgeye kurulan barikatları aştıktan sonra hızını artırarak otomobilini kalabalığın üzerine süren kişinin kimliği ya da eylemi niçin gerçekleştirdiği ise henüz netlik kazanmadı.

Polis, 29 yaşındaki sürücünün Volkmarsen'lı bir Alman vatandaşı olduğunu ve otomobilini kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürdüğünü belirtmiş, Hessen eyaleti İçişleri Bakanlığı, olayın bir saldırı olabileceğini söylemişti.

Olayın hemen ardından otomobilin içindeyken yakalanan sürücünün kendisinin de yaralı olduğu ve bu nedenle sorgusunun henüz yapılamadığı belirtiliyor. Frankfurt Başsavcılığı "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla zanlı hakkında soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor

Sürücünün poliste kaydı olduğu bildiriliyor

Hessen'deki yerel medyada çıkan haberlerde otomobili süren kişinin daha önce hakaret, meskene tecavüz ve taciz gibi olaylar nedeniyle poliste kaydının bulunduğu, ancak şimdiye kadar siyasi aşırılıkçı olarak göze çarpmadığı belirtiliyor.

Frankfurt Emniyet Teşkilatı dün akşam olayla bağlantılı olarak bir kişinin daha gözaltına alındığını açıklamıştı. Olay sırasında otomobilin hareketlerini arkadan görüntülediği belirlenen kişinin zanlı mı yoksa tanık mı olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Yine Hessen eyaletindeki Hanau kentinde geçen Çarşamba akşamı iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda dokuz göçmen kökenli kişi yaşamını yitirmiş, arkasında aşırı sağcı bir manifesto bıraktığı bildirilen zanlı ile annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

AFP,dpa/BK,GA

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