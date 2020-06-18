Volkan Bozkır BM Genel Kurul Başkanı seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakerecisi Volkan Bozkır seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim oldu.

Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74'üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'den devralacak ve Eylül 2021'e kadar üstlenecek. BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetmek ve Kurul'un işleyişini düzenlemek görevli.

BM Genel Kurul Başkanı, eşit coğrafi temsili sağlamak amacıyla her yıl sırayla bir bölgeden seçiliyor. Üye ülkeler; "Afrika", "Asya", "Doğu Avrupa", "Latin Amerika ve Karayipler" ve "Batı Avrupa ve diğer devletler" olmak üzere beş ayrı bölgeye ayrılmış durumda.

Bozkır, Türkiye'nin de içinde bulunduğu "Batı Avrupa ve diğer devletler" grubundan başkanlığa seçildi.

Bu gruptaki ülkeler arasında uzlaşıya gidilebilseydi, Bozkır Genel Kurul'da oylama yapılmaksızın konsensüsle başkanlığa getirilecekti. Ancak Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın itirazı nedeniyle "Batı Avrupa ve diğer devletler" grubu içinde uzlaşı sağlanamadı ve bu nedenle Genel Kurul'da oylama yapıldı.

Bozkır'ın tek aday olduğu seçimde 193 ülkeden 192'si oy kullandı. Üye ülkelerden Venezuela, finansal katkı payını ödemediği için oy kullanamadı.

Seçimde 178 ülke Bozkır'a oy verirken 11 ülke çekimser oy kullandı, üç oy da geçersiz sayıldı.

New York'taki BM Genel Kurulu'nda geçici üyeler de belirlendi. (Arşiv)

Güvenlik Konseyi'nin dört geçici üyesi belirlendi

BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden dördü de belirlendi. Hindistan, İrlanda, Meksika ve Norveç; Ocak 2021'den itibaren iki yıllığına BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeleri olacak. Konsey'e seçilecek Afrika ülkesini belirlemek için Kenya ve Cibuti arasında ikinci tur seçime gidilecek.

New York'taki BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Batı Avrupa ve Diğer Devletler Grubu'ndan aday olan İrlanda ve Norveç seçildi, Kanada elendi. Latin Amerika ve Karayipler Grubu'ndan Meksika, Asya Pasifik Grubu'ndan Hindistan Konsey'in yeni geçici üyeleri oldu. Afrika Grubu'ndan aday olan Kenya 113, Cibuti ise 78 oy aldı. Üçte ikilik oy çoğunluğu sağlanamadığı için iki ülke arasındaki seçim tekrarlanacak.

BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut geçici üyeleri Almanya, Belçika, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya ve Güney Afrika'nın üyelikleri yıl sonunda sona eriyor.

BM üyesi 193 ülke için yasal olarak bağlayıcı kararlar verebilen tek organ olan BM Güvenlik Konseyi 15 üye ülkeden teşekkül ediyor. Konsey'in, veto hakkına sahip beş daimi üye ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın dışında 10 da geçici üyesi bulunuyor. Geçici üyeler 193 üyeli BM Genel Kurulu tarafından BM'nin belirlediği coğrafi alanlardan seçiliyor.

DW,AFP,rtr/CÖ,TY

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