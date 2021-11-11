İlk kez 2000-2008 arasında Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı yapan Vladimir Vladimiroviç Putin, 2012'den buyana ikinci kez bu görevi yürütmektedir.

1952 yılında Leningrad’da dünyaya geldi. 1999-2000 ve 2008-2012 arasında başbakanlık yaptı. Putin siyasete atılmadan önce Sovyet gizli servisi KGB’de çalıştı. Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nde görev yaptı. DW Türkçe'nin Vladimir Putin ile ilgili haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.