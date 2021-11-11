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Vladimir Putin

İlk kez 2000-2008 arasında Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı yapan Vladimir Vladimiroviç Putin, 2012'den buyana ikinci kez bu görevi yürütmektedir.

1952 yılında Leningrad’da dünyaya geldi. 1999-2000 ve 2008-2012 arasında başbakanlık yaptı. Putin siyasete atılmadan önce Sovyet gizli servisi KGB’de çalıştı. Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nde görev yaptı. DW Türkçe'nin Vladimir Putin ile ilgili haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Belarusian President Alexander Lukashenko attends an annual press conference in Minsk, Belarus, Monday, Aug. 9, 2021. Belarus' authoritarian leader on Monday charged that the opposition was plotting a coup in the runup to last year's presidential election that triggered a monthslong wave of mass protests. President Alexander Lukashenko held his annual press conference on Monday, the one-year anniversary of the vote that handed him a sixth term in office but was denounced by the opposition and the West as rigged. (Pavel Orlovsky/BelTA photo via AP)

Lukaşenko'dan AB'ye "gazı kesme" tehdidi 11.11.2021

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Avrupa Birliği'ne doğal gaz sevkiyatını kesme tehdidinde bulundu. Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi nedeniyle Merkel ile Putin ikinci kez telefon görüşmesi yaptı.
Merkel Putin Telefon Kombobild

Merkel'den Putin'e Belarus telefonu 10.11.2021

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus-Polonya sınırında yaşanan sığınmacı krizini görüştü. Merkel, Putin’den Minsk üzerinde etkisini kullanmasını istedi.
A picture taken on November 8, 2021 shows migrants at the Belarusian-Polish border in the Grodno region. - Poland on November 8 said hundreds of migrants in Belarus were descending on its border aiming to force their way into the EU member in what NATO slammed as a deliberate tactic by Minsk. - Belarus OUT (Photo by Leonid Shcheglov / BELTA / AFP) / Belarus OUT (Photo by LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images)

Rusya'dan AB'ye: Türkiye gibi Belarus'a da yardım edin 10.11.2021

Polonya Belarus'tan gelen sığınmacı dalgasından Putin'i sorumlu tutarken, Rusya'dan "Türkiye'ye yardım ediyorsunuz Belarus'a da edin" mesajı geldi. AB, menşe ve transit ülkelere yaptırımlar üzerinde çalışıyor.
Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with senior government officials via a video link at his residence outside Moscow, Russia October 20, 2021. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Putin'den "SİHA'lara hız verin" talimatı 02.11.2021

Rusya lideri Putin, SİHA geliştirme ve üretim çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi. Türk SİHA'larının Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlılarına karşı kullanılması Moskova'da rahatsızlık yaratmıştı.
The Bayraktar TB2 drone is pictured on December 16, 2019 at Gecitkale Airport in Famagusta in the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). - The Turkish military drone was delivered to northern Cyprus today amid growing tensions over Turkey's deal with Libya that extended its claims to the gas-rich eastern Mediterranean. The Bayraktar TB2 drone landed in Gecitkale Airport in Famagusta around 0700 GMT, an AFP correspondent said, after the breakaway northern Cyprus government approved the use of the airport for unmanned aerial vehicles. It followed a deal signed last month between Libya and Turkey that could prove crucial in the scramble for recently discovered gas reserves in the eastern Mediterranean. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo by BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

Rusya'dan Türk SİHA'ları açıklaması: Korkumuzda haklı çıktık 27.10.2021

Ukrayna'nın Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı Türk yapımı SİHA kullanmasının ardından Moskova, bu gelişmeyle ilgili endişesini dile getirdi. Kremlin, Türk SİHA'larının bölgedeki durumu "istikrarsızlaştırdığını" belirtti.
February 28, 2020 Members of Syria's opposition National Liberation Front fire heavy artillery guns at government forces in the village of Talhiyeh near the town Taftanaz in northeastern Idlib province, from another position on February 28, 2020. (Photo by Abdulwajed HAJ ESTEIFI / AFP) (Photo by ABDULWAJED HAJ ESTEIFI/AFP via Getty Images)

Reuters: Türkiye Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon hazırlığında 15.10.2021

Reuters’in haberine göre TSK ve MİT Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon hazırlığına başladı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyu G20 zirvesinde ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin ile görüşeceği belirtildi.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Ortak doğal gaz alımı AB'nin gündeminde 13.10.2021

Avrupa Birliği Komisyonu, enerji fiyatlarındaki yüksek artışa karşı hareket geçti. AB ülkelerinin doğal gazı birlikte satın alması gündemde.
20.02.2020 *** A Turkish soldier aims his riffle at a position near the village of al-Nayrab, about 14 kilometres southeast of the city of Idlib in northwestern Syria, on February 20, 2020. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP)

Türkiye üzerindeki İdlib baskısı artıyor 09.10.2021

Putin, Soçi’de Erdoğan’dan İdlib konusunda söz aldı mı? Türkiye, HTŞ’ye karşı adım atabilir mi? Türk askeri neden büyük risk altında? DW Türkçe, merak edilen sorulara yanıt aradı:
Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrives to pose for photos with NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the NATO summit at NATO headquarters in Brussels, Monday, June 14, 2021. (AP Photo/Patrick Semansky, Pool)

Türkiye jeopolitik kimlik arayışında çıkmazda mı? 07.10.2021

ABD ile müttefiklik ilişkileri hızla zemin kaybeden Türkiye, Rusya ile stratejik alanlarda işbirliğine gidiyor. Türkiye iddialı jeopolitik kimlik arayışında çıkmaza mı girdi? Uzmanlar, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı:
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 12, 2021: Russia's President Vladimir Putin presents state decorations and prizes at the Moscow Kremlin on Russia Day. Yevgeny Odinokov/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Putin'in gizli aşkının sırrı Pandora'ya takıldı 05.10.2021

Pandora Papers'da adı Putin'le aşk iddialarına karışan Svetlana Krivonogikh'e offshore üzerinden "gizlice" bir ev alındığı ortaya çıktı. Bu bilgi, Krivonogikh'in Putin'den çocuk sahibi olduğu iddialarını güçlendirdi.
Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Turkish President Tayyip Erdogan in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Erdoğan Soçi'de Putin'e taviz mi verdi? 30.09.2021

Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası ortak bir açıklama yapılmaması, Ankara'da "Erdoğan Putin'e taviz mi verdiği" sorusuna yol açtı. Rusya'nın İdlib'e kapsamlı bir operasyon düzenleme endişesi de artıyor.

Russian President Vladimir Putin shakes hands with Turkish President Tayyip Erdogan during a meeting in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Erdoğan'dan Rusya ile savunma iş birliğini genişletme mesajı 30.09.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerden geri adım atmayacaklarını belirterek Rusya ile savunma işbirliğinin savaş uçakları, uçak motoru, gemi ve denizaltı inşası gibi alanlara da genişletilebileceği mesajı verdi.
Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Turkish President Tayyip Erdogan in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Erdoğan ile Putin Soçi'de bir araya geldi 29.09.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirirken, Putin "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti" ifadelerini kullandı.

Russian President Vladimir Putin (L) meets with his Turkish counterpart Tayyip Erdogan in Sochi, Russia September 17, 2018. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Soçi öncesi Ankara üzerindeki İdlib baskısı artıyor 27.09.2021

Erdoğan ve Putin'in Soçi buluşması öncesi İdlib'te tansiyon yüksek. Rusya, Ankara'ya Esad'la masaya oturması ve İdlib'ten radikal grupları çıkarması için baskı yapıyor.

05.03.2020 *** Russian President Vladimir Putin and Turkish President Tayyip Erdogan attend a news conference following their talks in Moscow, Russia March 5, 2020. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Rusya'dan Erdoğan'a: Esefle karşıladık 22.09.2021

Moskova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesinde BM Genel Kurulu'nda yaptığı Kırım açıklamasına tepki göstererek "Esefle karşılıyoruz" dedi.

Russian President Vladimir Putin attends an annual televised phone-in with the country's citizens Direct Line with Vladimir Putin at the Moscow's World Trade Center studio in Moscow on June 30, 2021. (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP)

Putin'in partisi oy kaybına rağmen kazandı 20.09.2021

Putin'in partisi Birleşik Rusya, oy kaybına rağmen ülkede Pazar günü sona eren parlamento seçimlerinin galibi oldu. Muhalifler seçimlerde yolsuzluk yapıldığını iddia ediyor.

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